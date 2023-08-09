Rekabet Kurumu’ndan Arçelik’e ceza
Rekabet Kurumu, Arçelik Pazarlama A.Ş.'ye 365,4 milyon TL'lik ceza kesti.
Arçelik Pazarlama AŞ'nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurulunca 3 Ağustos tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; Arçelik Pazarlama AŞ'nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.
Arçelik Pazarlama AŞ'ye 365.379.161,06 TL ceza kesildi.