Salgın ve enerji krizi en tepedeki yüzde 1’i daha da zenginleştirdi

Oxfam'ın hazırladığı gelir adaletsizliği raporuna göre, corona ve enerji krizlerinin yaşandığı 2021-2022 yıllarında en zengin yüzde 1'lik kesimin toplam servetten aldığı pay sert bir şekilde arttı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam’ın gelir eşitsizliği ile ilgili hazırladığı bir rapora göre, en zengin yüzde 1’lik kesim, son iki yılda dünyanın geri kalanının toplamından neredeyse iki kat daha fazla servete sahip.

Rapor İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun açılış gününde yayınlandı. Dünyanın önde gelen seçkinleri İsviçre’deki kayak merkezinde toplanırken aşırı zenginlik ve aşırı yoksulluğun 25 yıl sonra ilk kez aynı anda arttığı görüldü.

ÜRETİLEN ZENGİNLİĞİN ÜÇTE İKİSİNE SAHİP OLDULAR

Bugün açıklanan raporda en zengin yüzde 1’lik kesimin, 2020’den bu yana yaratılan 42 trilyon dolarlık yeni servetin üçte ikisine sahip olduğu belirtildi.

2020’den bu yana yaşanan corona virüsü salgını ile enerji ve yaşam maliyeti krizi döneminde, üretilen tüm yeni servetin yüzde 36’ü olan 26 trilyon dolar en zengin yüzde 1’in eline geçerken, yüzde 37’si olan 16 trilyon dolar dünyanın geri kalanına gitti.

Son on yılın ortalamasında en zengin yüzde 1, üretilen yeni servetin yarısına sahip olmuştu. Böylece pandeminin ardından yaratılan yeni servete tepedeki yüzde 1’in daha fazla sahip olduğu görüldü.

MİLYARDERLERİN SAYISI 2’YE KATLANDI

En zengin yüzde 1’in içinde yer alan bir milyarder, geri kalan yüzde 90’da yer alan bir kişinin kazandığı her 1 dolara karşılık 1,7 milyon dolar kazandı. Ayrıca son on yılda milyarderlerin sayısı ve serveti ikiye katlandı.

Dünya çapında 95 gıda ve enerji şirketi 2022’de kârını iki katından fazla arttırdı. Söz konusu şirketlerin krizden istifade ederek 306 milyar dolar kâr elde ettikleri belirtilirken bunun 257 milyarının hissedarlara pay edildiği vurgulandı.

Raporda, dünyada en az 1,7 milyar işçinin enflasyonun ücret artışından daha yüksek olduğu ülkelerde yaşadığı belirtilirken, yeryüzündeki her on kişiden birinin açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

ULTRA ZENGİNLERE VERGİ TALEBİ

Süper zenginlerin vergilendirilmesi gerektiğini söyleyen Oxfam International’ın İcra Direktörü Gabriela Bucher, “Süper zenginleri ve büyük şirketleri vergilendirmek, günümüzdeki krizlerin çıkış kapısıdır. En zenginler için yapılan vergi indirimlerini herkese yaradığı yönündeki efsaneyi yıkmamızın zamanı geldi” dedi.