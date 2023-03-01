SGK’dan EYT maaşı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaşa takılanların (SGK) maaş ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme kapsamında emekli olanların ilk maaşlarını nisanda alacağını açıklamasının ardından bugün bir açıklama da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) geldi.

SGK, “EYT ile ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir” dedi.

‘MART AYINDA MÜRACAATLAR BAŞLAYACAK’

TBMM’de AKP grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, “İlk maaşlar nisanda mı olacak?” sorusu üzerine, “Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. E-devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur” dedi.

Bilgin, bütçeye getireceği ek yük ve deprem nedeniyle bir aksama olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de “Yok, onların hepsi planlandı, orada bir sorun yok, öyle bir sorunumuz yok” ifadelerini kullandı. (DHA)

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