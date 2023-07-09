Sigaraya büyük zam geldi
Meclis'te alınan yeni ek vergi kararı piyasaya yansıdı. Sigaranın paketine 5 TL zam geldi.
Meclis’e sunulan yasa teklifiyle, tütün ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı.
Yapılan bu değişiklik sonrası satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı da yüzde 15,25’ten yüzde 16,67’ye yükselmişti.
5 TL ZAM GELDİ
Yaşanan bu gelişme fiyatlara yansıdı ve sigaraya 5 TL zam geldi.
Gelişmeyi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Aybaş, “Sigaraya 5 lira zam geldi hayırlı olsun” dedi.