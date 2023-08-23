Sigorta şirketleri Rus limanlarını kullanan tankerlerin sigorta primini artırdı

Sigorta şirketleri Karadeniz'deki Rus limanlarını kullanan tankerler için sigorta primini artırdıç

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Sigorta şirketleri, Rusya’nın Karadeniz limanlarını kullanan petrol tankerlerinden alınan “savaş riski” primini artıracaklarını nakliye şirketlerine iletti.

Rusya’nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından tankerlerin sigorta ücretlerine savaş risk primi de eklenmişti.

Dört ticaret kaynağının verdiği bilgiye göre, daha önce sigorta edilen yükün yüzde 1’i kadar olan savaş riski primi yüzde 1,02 ila yüzde 1,25 seviyesine yükseldi.

Rusya’nın geçen ay Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından hem Rusya hem de Ukrayna’nın Karadeniz egemenlik alanlarındaki askeri faaliyette artış görüldü.

ÇOK SAYIDA SALDIRI OLMUŞTU

Son haftalarda Rusya’nın Karadeniz limanlarına çok sayıda saldırı düzenlendi. Ticaret kaynakları, şu ana kadar Rusya’nın petrol terminallerine bir saldırı olmadığını ancak riskin arttığını belirtti.

Primlerdeki artış, Rusya’dan Hindistan’a petrol taşıyan 120 bin ila 200 bin ton kapasiteli her bir Suezmax tankerin sigorta maliyetinin 200 bin dolar artarak yaklaşık 1 milyon dolara yükseleceği anlamına geliyor. (REUTERS)

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