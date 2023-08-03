Şimdi de geri kazanım zamları yağacak

Başta ilaç, su, kola ve meyve suları olmak üzere bin bir çeşit ürüne uygulanan geri kazanım bedelleri yıl başında iki kattan fazla artırılmıştı, şimdi bir zam daha yapıldı.

Erdoğan SÜZER

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Paraya sıkışan iktidar vatandaşın üzerine yeni bir zam yağdırma yolu daha buldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yeni vergi zamlarının olmayacağı sözüne rağmen vatandaşın yemeden içmeye hemen her alanda kullandığı ürünlerin ambalajlarına uygulanan geri kazanım katılım paylarına yıl ortasında ikinci kez zam yapıldı.

YÜZDE 20 İLE YÜZDE 100 ORANINDA DEĞİŞİYOR

Zam oranı, ilaç kutu ve şişeleri de dahil olmak üzere yüzde 20 ile yüzde 100 oranında değişiyor. Sözde çevreyi koruma adı altında yapılan yeni zamlarla sudan kolaya, sütten ilaca kadar iğneden ipliğe vatandaşın kullandığı hangi ürün varsa hemen hepsine yeni zamlar gelecek. İktidar seçimlerde oy kaybı yaşayacağı düşüncesiyle 25 kuruşluk poşete zam yapmadı. Ancak marketlerin yükünü artırdığı için marketlere gizli zam yolunu açmış oldu.

Tüketicilerin kullandıktan sonra çöpe attığı binlerce ürünün ambalajına ya da kendisine sözde çevreye zararını azaltmak amacıyla geri kazanım payı yükü getirildi.

BÜTÇEYİ FİNANSE ETTİ

Tutarlar başlangıçta çok düşük tutularak vatandaşın duyarlılığının artırılması hedeflenirken, ilerleyen yıllarda bu kalem adeta bütçenin finansmanına dönüşmeye başladı. Geri kazanım katılım payı poşetten araç lastiğine, evlerde kullanılan bitkisel yağlardan madeni yağlara, pillerden araç akülerine, elektronik eşyalardan beyaz eşyaya kadar ürünün kendisine uygulanıyor.

Ayrıca su, süt, kola, meyve suyu, bira, rakı gibi alkolsüz ve alkollü içeceklerin her türden ambalajları ile ilaçların kutu ve şişeleri içinde geri kazanım payı adı altında paralar toplanıyor. Geri kazanım payına yılın başında 2 katına varan oranlarda zaten zam yapılmıştı.

MARKET POŞETİNE ZAM YOK

Yeni kararla poşete zam olmadı. Paralı poşet uygulaması ilk kez 2019 yılında başlamıştı. Poşetteki geri kazanım payı bu yılın başında 25 kuruştan 38.5 kuruşa yükseltildi. Ancak vatandaşın poşete ödediği 25 kuruş sabit bırakıldı, aradaki fark marketlerden tahsil edildi. İktidar, 2019'daki yerel seçimleri poşet parası yüzünden kaybettiğini düşündüğü için o günden bu yana poşet ücretine zam yapmıyor. Ancak geri kazanım payını artırıp parayı marketlerden topluyor. Marketler de maliyeti gizli zamlarla çıkarıyor.