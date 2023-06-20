Tarım Bakanı: Amacımız tüketicinin gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hedeflerinin tarladaki üretim maliyetlerini düşürmek ve vatandaşın gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi’nin açılış programına katıldı.

Yumaklı, “Amacımız girdi maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, tarımda dijitalleşmek, yönetimi sadeleştirmek, üretim ve üretici odaklı planlamaları temel almak, tüketici tarafının gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak” dedi.

“Sadece bu proje değil. Bunlar gibi, bunun gibi onlarca projeyi bizler Bakanlık olarak mutlak suretle hayata geçireceğiz” diyen Yumaklı, “Çünkü şunun bilincindeyiz; sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanabilmesi adına toprak ve su kaynaklarımızın optimum kullanılmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Onun için bilgi teknolojilerini kullanarak mümkün olduğu kadar yerli çözümler üreterek bu amacımıza, bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

TARIM VERİLERİ TEK ÇATIDA TOPLANACAK

Yumaklı, şöyle devam etti:

“Projenin hayata geçmesiyle; Tarım ve Orman Bakanlığı dijital modeli kurularak, tarım sektörü verileri tek çatı altında toplanacak, böylece Bakanlığın tarımsal politikaları daha etkin planlanacak. Toprak veri tabanı geliştirilecek, ulusal toprak arşivi binası inşa edilerek toprak hazinesinin sağlığı izlenecek ve tarım arazilerin korunmasına katkı sağlanacak.”

42 bin 500 çiftçiye İAT teknolojileri uygulamak üzere eğitim verileceğini de açıklayan Yumaklı, “Böylece doğal kaynaklar üzerinde baskı azalacak. 13 bin 700’ü kadın, toplam 55 bin yararlanıcıya verilecek 33 milyon dolar hibe ile İAT teknolojileri ve uygulamaları konusunda çiftçiler desteklenecek. İAT teknolojilerini içeren makine parkları kurulacak” ifadelerine yer verdi. (DHA)

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