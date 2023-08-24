Tarımın üssü Konya’da çiftçi tarladan seslendi: Zarar ediyoruz, batacağız

Hububat deposu Konya’da çiftçiler TMO tarafından ton başına 6 bin lira olarak açıklanan mısır alım fiyatlarına tepki gösterdi. Çiftçiler, “Çiftçinin ürünü 2 senedir para etmiyor. Sıkıntı büyük. Şu durumda zarara giriyoruz, batacağız” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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TMO'nun ton başına açıkladığı 6 bin liralık mısır alım fiyatlarına tepkiler dinmiyor.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici de hububat deposu olarak bilinen Konya'nın Meram ilçesine bağlı Aybahçe Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelerek, TMO'nun açıkladığı mısır alım fiyatını nasıl bulduklarını sordu.

Çiftçiler, açıklanan rakamın maliyetleri karşısında çok düşük kaldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

‘ZARARA GİRİYORUZ, BATACAĞIZ’

TMO'nun açıkladığı rakamı ‘komik' olarak nitelendiren bir çiftçi, zarar ettiklerini ve batmak üzere olduklarını söyledi.

Buğdaylarını da TMO'ya veremediklerini söyleyen çiftçi, şöyle konuştu:

“Her gün mazota, gübreye, ilaca zam geliyor. Açıklanan fiyat maliyetlere göre çok düşük. Bugün mazotu, gübreyi karşılaştırdığın zaman komik bir rakam. Onlar yüzde 100 artıyorsa bari bu da yüzde 70 artsın, ona da razıyız. Açıklanan rakamlarla TMO'ya vereceğimiz de şüpheli. ‘Sıra var, kırık var, tozu var' diyecek geri gönderecek. Buğdayı da TMO'ya veremedik.

Esnafın kucağına attılar bizi. Çiftçinin ürünü 2 senedir para etmiyor. Sıkıntı büyük. Şu durumda zarara giriyoruz, batacağız. Allah sonumuzu hayır etsin. Dışa bağımlı olacağız. Bunu pandemide gördüler. Paramız var, dışardan ürün alamadık. O konuma geliyoruz.

Üreticiyi küstürüp, ektirmeyecekler sonra dışardan almaya kalkacaklar. Fiyasko, Allah sonumuzu hayır etsin. Ben hala AK Parti'ye oy veren biriyim. Gene arkasındayım, hala ümidim var. İnşallah düzelecek. Ama iyi değil, şu anda sıkıntı.”

‘ÇİFTÇİNİN ÜMİDİ KIRILIYOR’

Maliyetleri artarken ürünlerinin para etmediğini ifade eden bir başka çiftçi ise şöyle konuştu:

“Çiftçi kolay kolay ümidini kırmaz ama şu görüntüde ümit kırılıyor. 1-2 yıl sonra ekim yapılır, yapılmaz ama Konya'mızın suyu da sıkıntı. Bizim maliyetlerimizin hepsi artıyor. Bizim ürünümüzü de onlara göre sabitlesin.

Şimdi bakkala gidiyorsun çocuğa aldığın bir sakız bile şu an 1-2 lira olmuş. Şu an 1 çikolataya bir kilo buğday satıyoruz. Denge tutsun. Kimse bir şeye zam yapmasın. Bu kadar mı bataktayız biz, herkes her şeye zam yapıyor.”

‘EN AZ 8 BİN LİRA BEKLİYORDUK’

Mısır alım fiyatını en az 8 bin lira olarak beklediklerini ifade eden bir diğer çiftçi ise “Şu anki maliyetler yüksek. Mazota, gübreye gelen zamma göre, mısırı en az 8 bin liradan bekliyorduk. Bir de bizim şu an su sıkıntımız çok. Üründeki tonaj düşüklüğü hep suya bağlı. Sulayamadık verim düştü. Bir de 6 lira fiyat açıklandı, çok düşük bir rakam” dedi.

Çiftçilerle yaptığı görüşmelerin ardından açıklama yapan Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, açıklanan rakamın çiftçiyi zarara uğratacağını söyledi.

Yetkililere mısır alım fiyatının en z 8-9 bin liraya yükseltilmesi çağrısında bulunan Ekici şu ifadelere yer verdi:

“Açıklanan bu rakam mısır üreticisinin üretim maliyetini karşılayacak bir rakam değil. Çiftçilerimiz, bu gidişle batacaklarını söylüyor. Çünkü çiftçimiz ciddi maliyetlerle ekim yapıyor ve üretim için ayırdıkları birikimlerinde de ciddi bir azalma yaşanıyor. Üretim olmazsa Türkiye'nin gıda güvenliği, geleceği, yarınlarımız güvence altında olmayacak.

Çiftçinin ürününe bir fiyat verilirken kesinlikle piyasa mantığıyla bakılmamalı. Çünkü çiftçi üretemezse bekamız tehlikeye girer ve gerçek beka tehlikesi de budur. Bu sebeple yetkilileri çiftçimizden aldığımız bilgilerle tekrar uyarız. TMO'nun 6 bin lira olarak açıkladığı taban fiyatın derhal gözden geçirilmesini ve minimum 8-9 bin liralara yükseltilmesi gerektiğini belirtiyoruz”

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