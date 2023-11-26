Tayvan’ın milyarder başkan adayı yarıştan çekildi

Apple tedarikçisi Foxconn’un kurucusu ve Asya'nın sayılı zenginlerinden olan Terry Gou, Tayvan Devlet Başkanlığı yarışından çekildi.

Sozcu.com.tr

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Apple’ın büyük tedarikçisi Foxconn’un milyarder kurucusu ve Tayvan Devlet Başkanı adayı Terry Gou, cuma günü adaylık için son başvuru tarihinden sadece saatler önce adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Gou yaptığı açıklamada, geri çekilme için özel bir neden belirtmezken, “Uluslararası iş dünyasının savaş alanında asla pes etmedim. Ancak ülkemizin geleceği için, teslim olmayı seçmek vatanıma verebileceğim tek sevgidir” diye ekledi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Tayvan’da başkanlık seçimleri 13 Ocak 2024 tarihinde yapılacak. Sınırlı siyasi deneyime sahip bir milyarder olan Gou, ağustos ayında bağımsız bir aday olduğunu duyurmuş ve Foxconn’un yönetim kurulundan istifa etmişti.

Gou, kendisini Pekin'e düşman olarak görülen iktidardaki Demokratik İlerici Parti'ye (DPP) alternatif olarak konumlandırmış ancak adaylığını açıkladığında Çin'den korkmadığını söylemişti.

Gou, “Eğer Çin Komünist Partisi rejimi ‘Beni dinlemezsen Foxconn'daki mal varlığına el koyarım' derse, ‘Evet, lütfen yap' derim” sözleriyle Çin hükümetine meydan okumuştu.