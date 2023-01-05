TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu raporlarını görüştü

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Türk Telekom’un cari piyasa değerinin 4.75 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Yüzde 55’e tekabül eden değer ise 2.60 milyar dolar seviyesinde bu da aradan geçen yaklaşık 9 aylık süreçte 1 milyar dolara yakın değer artışı anlamına geliyor” dedi.

Veli TOPRAK

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TVF'nin 2021 yılı hesapları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Genel Müdürü Ermut, TVF'nin stratejik sektörlere yatırım planı doğrultusunda, 31 Mart 2022 tarihinde tamamlanan süreçle Türk Telekom'un en büyük hissedarı haline geldiğini anlattı.

TVF'nin Türk Telekom'da yüzde 61.68 paya ulaştığını belirten Ermut, “Bu yatırım tutar açısından yılın açık ara en büyük işlemi oldu” dedi. Satın alma yapmadan önce farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını da kaydeden Ermut, “En kötü senaryoda bile uzmanların belirlediği fiyat aralığının altında bir bedelle anlaşma sağladık” diye konuştu.

5G TALEBİ ARTTI

Anlaşma haberinin açıklanması sonrası 5G başta olmak üzere teknoloji alanında büyük talep olduğunu da kaydeden Ermut, “Gençlerimizin bize ilettikleri talepler hem üzerimizdeki sorumluluğu artırdı hem de ne kadar önemli bir yatırım yaptığımızı bizlere bir kez daha hatırlattı. Teknoloji ve alt yapının yanı sıra Türk Telekom’daki yeni dönemin çarpan etkisi de çok fazla olacağına inancımız tam. Turkcell ve Türksat da bizim portföyümüzde. Ülkemize hizmet konusunda çok güzel bir sinerji oluşturma fırsatı var önümüzde. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalışacağız” dedi

“İFM'NİN AÇILMASINA AZ KALDI”

Ermut, İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) ilişkin de bilgi verdi ve “Hizmete açılmasına çok az bir zaman kaldı. İFM'nin ilk 10 uluslararası finans merkezi arasında yer almasını hedefliyoruz” diyerek şunları kaydetti:

* “İFM 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans merkezi, 1600 metrekarelik akademi ve araştırma merkezi, 30 bin metrekare 5 yıldızlı oteli, 26 bin araç kapasiteli otoparkı ve akıllı şehir modeli ile iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. İFM’yi bir gayrimenkul projesi olarak görmüyoruz.

* İstanbul Finans Merkezi ile dünyanın önde gelen finans kurumlarını ve şirketlerini bünyesinde bir araya getirerek çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. İFM’nin, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkılar sağlarken, yerli ve uluslararası şirketler ile yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacağına inanıyoruz.”

SAYIŞTAY DENETİMİ TARTIŞMASI

TVF'nin Sayıştay denetimiyle ilgili de komisyonda eleştiriler dile getirildi. İYİ Parti Erzurum Milletvetvekili Naci Cinisli, “Yüzde 88'i Sayıştay denetimine tabi deniyor ama Sayıştay Başkanı ‘Bize tabi değil' demişti. Burada da bir çelişki var” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da “Sayıştay denetimi yok, TBMM de denetlemiyor. Şirketlerin denetimi sadece bağımsız denetimle olmaz, Sayıştay denetimine tabi olması gerekir” dedi.