TOKİ orta gelir grubu başvurusu ne zaman, konut fiyatları ne kadar?

Yürütülen ekonomi programları nedeniyle yükselen konut fiyatları sonrasında hükümet TOKİ orta gelir grubu için konut projesi oluşturdu. Kampanya 16 ocak itibarıyla başlayacak. Belirlenen banka şubelerine başvuru yapılacak. Program kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi.

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Son bir yılda konut fiyatlarında yaşanan yüzde 150 artış nedeniyle barınma krizi yaşanırken hükümet çareyi TOKİ konutlarında arıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik konut kampanyasının detaylarını açıkladı.

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kampanya 16 ocak itibarıyla başlayacak. Belirlenen banka şubelerine başvuru yapılacak. 16 Ocak itibariyle, kurulacak web sitesinde, vatandaşlar, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.

TOKİ ORTA GELİR PROJESİNDE KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Programımız çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları; 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURUSU TAKSİTLERİ NASIL ÖDENECEK?

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine bile düşecek. Bitmiş ve bitmeye yakın konutlara başvuru yapılacak.

* Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yönelik olacak.

* Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

* Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

* Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

* Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

TOKİ ORTA GELİR KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

Program kapsamında İstanbul 1. Bölge;

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge,

diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak kişilerin evinin olmaması gerekiyor.

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

Birincisi, tamamlanmış konutlar.

İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar

Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar

İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır.

Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

1. bölgede azami geliri 80 bin olan, 2. bölgede 65 bin, 3 bölgede azami geliri 45 bin TL olanların faydalanabileceği bir kampanya. Kooperatif üyeleri hisseli tapu sahipliği, bağış yoluyla bağış sahipliği olanlar kapsam dışında.