Tramer sorgulama nasıl yapılır? İşte plakadan hasar sorgulama

Tramer sorgulama, bir aracın kaza geçmişini ve hasar durumunu öğrenmek için kullanılan bir işlemdir. Tramer, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından işletilen bir veritabanı olup, bu veritabanında, tüm sigortalı araçların hasar kayıtları tutuluyor. Hasar sorgulama e-Devlet üzerinden plaka üzerinden yapılabiliyor.

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Tramer sorgulama, Türkiye’de Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) tarafından yürütülüyor. Tramer, “Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi”nin kısaltmasıdır. Bu merkez, trafik sigortası poliçelerine ilişkin bilgileri saklayan ve bu bilgileri paylaşan bir veritabanını yönetiyor.

TRAMER NEDİR?

Gelişen teknolojiyle birlikte araç alım satımlarıyla ilgili prosedürleri tamamlamak da kolaylaştı. Bunlardan biri de tramer sorgulamadır. Peki, nedir tramer sorgulama?

Tramer; Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi olarak bilinen kurumun kısaltmasıdır. Bu sistemde tüm sigorta bilgileri bir arada depolanır. Tramer sorgulama ile araca ait sigorta işlemleri görünebilirken, aracın ağır bir hasarı olup olmadığı ve kaza takipleri de yapılabilir.

TRAMER SORGULAMA NASIL YAPILIR? PLAKADAN HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tramer sisteminde sorgulama yapmak için e-devlet Kapısı'ndan faydalanabilirsiniz.

Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

* Öncelikle bu adrese giriş yapın.

* Linke tıkladığınızda öncelikle kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Kimlik doğrulaması için gerekli şeyler TC: Kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

* Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

* Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, otomatik olarak Trafik sigortası sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Bu sayfada plaka numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

TRAFİK SİGORTA SORGULAMASI SONRASINDA HANGİ BİLGİLER ELDE EDİLİR?

Tramer (Trafik sigorta sorgulama) sisteminde sorgulama yaptığınız takdirde hangi bilgileri elde edebilirsiniz?

Özellikle 2. el araç almak isteyenlerin bilgi almak için yaptıkları sorgulama sonrasında aşağıda yer alan şu bilgileri elde edebilirsiniz;

* Araç hasar kaydı sorgulama,

* Mağdur bilgileri sorgulama,

* Araç trafik poliçesi sorgulama,

* Araç kasko poliçe sorgulama,

* Kaza yapan araçların kaza tespit tutanağı sonrası kusur oranlarını sorgulama