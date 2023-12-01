Türkiye uçacaktı zorunlu iniş yaptı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ‘Türkiye’yi uçuracaktı’ ancak dengeleri altüst etti. Vatandaş yoksullukta eşitlendi, döviz kurları zirveyi gördü, enflasyonda rekor kırıldı.

Deniz AYHAN

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Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesiyle ekonomi kontrolden çıktı. 2018'de ‘Türkiye uçacak' denilerek devreye alınan sistemin ardından ekonominin temel problemleri içinden çıkılmaz bir sürece sürüklendi. Para politikaları, döviz kurlarında zirveyi ve yüksek enflasyonu beraberinde getirdi. Vatandaşın geçim derdi büyüdü, milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakıldı, gerçek işsiz sayısı 8.3 milyonu buldu. Döviz kurları zirveyi gördü, enflasyonda yeni rekorlara imza atıldı. Mutfağın demirbaşı kuru soğan bile zamlardan nasibini aldı. 2018'de kilogram fiyatı 1 lira 47 kuruş olan kuru soğan 10 liraya kadar çıktı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Ekonomik buhran sosyolojik depreme neden oldu” diyerek, krizin boyutunu maddeler halinde gözler önüne serdi.

‘ALIM GÜCÜ KALMADI'

“2018'den bugüne vatandaşın cebi delik deşik edildi, alım gücü kalmadı, parası hepten yok oldu” ifadelerini kullanan Akay, “2018'de geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.6'ydı bugün 21.8 oldu. 2018'de işsiz sayısı 5 milyon 981 bindi, bugün 8 milyon 273 bine çıktı. 2018'de enflasyon yüzde 15.39'du, bugün 61.5 oldu” dedi. “2018'de dolar 4.66 liraydı, bugün 29 liraya dayandı” açıklamasını yapan Akay, “2018'de Euro 5.41 liraydı, bugün 31.58 lira. 2018'de net rezerv 27.9 milyar dolardı, şimdi eksi 56.7 milyar. 2018'de gram altın 190.48 liraydı, bugün 1.890 lira” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutfak enflasyonunu yükseltti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte mutfak enflasyonunun geldiği noktaya dikkat çekerek, “2018'de 1.25 kuruş olan 200 gram ekmek bugün 8 lira. 2018'de adedi 36 kuruş olan yumurta bugün 3 lira. 2018'de kilogram fiyatı 1 lira 47 kuruş olan kuru soğan bugün 10 lira. 2018'de kilogram fiyatı 3 lira olan domates bugün 25 lira oldu. 2018'de kilogram fiyatı 3.84 lira olan biber bugün 30 liraya çıktı” dedi.