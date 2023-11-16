Üniversitede öğrenci yemeğine yüzde 233 zam

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenci yemek ücretlerine yüzde 233 zam yapıldı. Daha önce 6 lira olan yemek ücreti 20 liraya çıkartıldı. Öğrenciler tepkilerini "Masadan doymadan kalkmak istemiyoruz" diyerek gösterdi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) yönetimi, öğrenci yemekhane ücretlerine yüzde 233 zam yaparak, 6 lira olan yemek ücretini 20 liraya yükseltti.

Samsun Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu öğrencileri yapılan zamma tepki gösterdi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Süleyman Taha Kılıç, yapılan zammın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının çok üstünde yapılan bu zam için herhangi bir gerekçe gösterilmemiştir” diyen Kılıç, “Bölgemizde faaliyet gösteren hiçbir üniversitede bu denli bir artış olmamışken, diğer üniversitelerden daha çok imkana sahip üniversitemizde yapılan bu zam öğrencilerde hayal kırıklığı oluşturmuştur” dedi.

‘MASADAN DOYMADAN KALKMAK İSTEMİYORUZ’

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

“Yıllar geçtikçe bize verilen porsiyonların azalması ve buna rağmen yemek fiyatlarının devamlı artışı kabul edilemez bir durumdur. Yemekhane masasından doymadan kalkmak istemiyoruz.

Ülkemizde üniversite öğrencilerinde artan intihar olaylarının nedenlerinden biri geçim sıkıntısıdır.

Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların farkındayız fakat bu ekonomik sıkıntıların en çok etkilediği biz öğrencilerin yemek fiyatlarına bu denli bir zam gelmesini kabul etmiyoruz.

Yetkilileri yemek kalitesini ve fiyatını gözden geçirmesi için vicdana ve göreve davet ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir Ekim ayında konutların yüzde 94'ü kredisiz satıldı: Kim alıyor bu konutları?