Üretici hayal kırıklığına uğradı: Açıklanan fiyat kurtarmaz

Merakla beklenen pamuk alım fiyatları, üreticide hayal kırıklığı yarattı. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, kilo maliyeti 24,65 TL olan pamuğa Tariş’in 19,60 TL ile 20,58 TL alım fiyatı açıkladığını belirterek, “Fiyatlar böyle giderse çiftçi maliyetin altında satacak. Pamuk ekim alanları ciddi anlamda azalacak” dedi.

Latif SANSÜR

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Türkiye'nin en önemli pamuk üretim bölgeleri arasında yer alan Aydın'da üreticilerin büyük bir heyecanla beklediği pamuk alım fiyatları hayal kırıklığı yarattı, çiftçinin moralini bozdu.

Bu yıl yaklaşık 550 bin dekar arazide ekimi yapılan pamuk için Tariş Söke 131 Nolu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin açıkladığı fiyatı “çok kötü” olarak değerlendiren Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, “Tariş’in açıklayacağı fiyatı hepimiz büyük bir merakla bekliyorduk. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine borsaya bakarak 49 TL çarpı randıman olarak 2023 yılı pamuk alım fiyatını açıkladı. Bunun anlamı şu 40 randıman pamuğun kütlü fiyatı 19,60 TL, 42 randıman kütlü pamuğun fiyatı da 20,58 TL’dir. Bizim maliyetlerimiz 24,65 TL. Yani çiftçi pamuğunu girdi maliyetinin 4 lira altında satacak” diyerek önümüzdeki süreçte pamuk ekim alanlarının ciddi anlamda azalacağını söyledi.

“BÖYLE GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Pamuk fiyatlarının bu şekilde gitmesinin mümkün olmadığını söyleyen Tanyeri, “Geçtiğimiz yıllarda dışarıdan gelen pamuk ile Türk çiftçisinin ürettiği pamuk fiyatları arasında 1-2 lira fark ediyordu. Bu yıl 10 liranın üzerinde fark var. Özellikle hasat döneminde devletimizin çiftçimizi kollayan bir politika izlemesi gerekiyor. Pamuk üreticisinin gelecek yıllarda üretim yapabilmesi için destekleme primi de 1, 60 TL değil, en az 5 lira olmalı” şeklinde konuştu.

‘1 KİLO PAMUK 1 LİTRE MAZOT’ SÖZÜ HAYAL OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da üreticilerin geleneksel kıyaslama ölçüsü “1 kilo pamuk eşittir 1 litre mazot” ifadelerini hatırlatarak, “Eskiden 1 kilo pamuk satıp 1 litre mazot alınabiliyordu. Bugün 2 kilo pamukla ancak 1 litre mazot alınabilecek. Pamuk üreticilerinin açıklanan bu fiyatı kabul etmeleri mümkün değil. Yüksek girdi maliyetlerine rağmen TARİŞ'in açıkladığı bu trajikomik fiyatlar karşısında Çukurova'nın, Söke'nin pamuk üreticileri her ürettiği 1 kilo pamukta 4 TL, 5 TL zarar edecektir. Böyle devam ederse stratejik ürün olan pamuğu üretici bir daha ekmeyecektir. TARİŞ acil olarak açıklanan bu fiyatı revize etmeli ve pamuk alım fiyatlarını en az 40 TL olarak güncellemelidir” dedi.

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