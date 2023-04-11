Vatandaş pazardan soğan topluyor

Artan hayat pahalılığı ile çarşı ve pazarlar yangın yerine dönerken, gıdaya erişemeyen binlerce vatandaş market ve pazarlardan atık toplayıp karnını doyurmaya çalışıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar karnını nasıl doyuracağını kara kara düşünüyor. Mutfağın vazgeçilmez ürünleri arasında olan kuru soğanın kilogramı 30 TL'den, tanesi de 7.5 TL'den satılmaya başlayınca, bütçeyi zorlayan ürünlerden biri oldu. Milyonlarca insan ucuz gıdaya erişmek için market market gezerken, krizin altında kalan vatandaşlar ise semt pazarlarına akşam saatlarinde çıkıp çürük soğanları toplamak zorunda kalıyor. AKP'nin “Türkiye Yüzyılı” ve “Şahlanış” propagandalarıyla başladığı seçim sürecinde vatandaşlar yüksek enflasyonun altında eziliyor.

ZAM ŞAMPİYONU

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon mart ayında yüzde 2.29 artarken, yıllık bazda 50.51 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise enflasyon martta yüzde 5.8 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 112.51 oldu. Yüksek enflasyonuyla Avrupa'da ve G-20 ülkeleri arasında zirvedeki yerini koruyan Türkiye'de halk derin yoksulluğa hapsoldu. Dar gelirli vatandaşlar ucuz gıdaya erişebilmek için gece yarıları kuyruğa giriyor, atıkları topluyor. Vatandaşlar, marketlerin ve pazarların çöpe atılmış soğan, patates, biber gibi ürünlerini toplayarak evlerine götürüyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde mart ayında yer alan 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatı artarken, 33 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi. Martta önceki

aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 22.42 ile soğan, en fazla azalan ürün ise yüzde 24.12 ile maç giriş bileti ücreti oldu.

Bir soğan 7.25 lira

Kilo ile alışveriş yapamayan vatandaşlar taneyle ürün alıyor. Soğanın tanesi 7.25 TL olurken, patlıcan 3.40 TL, domates 5.75 TL, salatalık 3.84 TL oldu. Bunları bile alamayan vatandaşlar da akşamları semt pazarlarına giderek atık ürünleri topluyor.

Bunlar iktidarda kalırsa soğan 100 lira olur

Artan soğan fiyatları Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemine girdi. Sosyal medya hesabından yayınladığını videoda iktidar tarafından yapay gündem yaratılmaya çalışıldığını, vatandaşın asıl gündeminin ise gıda fiyatları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Ha o (Erdoğan) kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan, utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana” ifadelerini kullandı. İktidarın korkunç bir iftira, yalan dolan propagandasına başladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidarın vatandaşın aklıyla alay ettiğini söyledi.

SAYGI DUYMUYORLAR

Kılıçdaroğlu, “Kendi vatandaşlarına, emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şey kalmadı, hiçbir şeyleri yok. Ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit, bunların hepsi mutlaka olacak” dedi.