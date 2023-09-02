Vatandaşın bankalara borcu patladı

Seçimden sonra vatandaşın bankalara borcu üç ayda 301 milyar lira arttı. Bir yıllık artış ise 1 trilyon lirayı aştı.

Sozcu.com.tr

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İktidarın Aralık 2021 tarihinden itibaren 1,5 yıl süre boyunca uyguladığı ve Haziran 2023 yılından sonra rafa kaldırdığı ekonomi modeli vatandaşın parasını pula çevirdi. Geçim derdine düşen halk, borca sarıldı.

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra ‘rasyonel’ politikalara dönüş çerçevesinde düşük faiz politikasını terk ederek faiz artışına başlayan AKP iktidarının vergi artışlarıyla sarsıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre, seçimden sonra döviz kurlarındaki şok artış sonrasında zam bombardımanına maruz kalan vatandaş soluğu bankalarda aldı.

BİR YILLIK ARTIŞ YÜZDE 85’İ GEÇTİ

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarının toplam miktarı 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde 2 trilyon 23 milyar lira seviyesindeydi. BDDK'nın yayınladığı dün yayımladığı haftalık bültene göre, 25 Ağustos itibariyle bu rakam 2 trilyon 324 milyar liraya çıktı.

Seçimden bu yana geçen üç ayda vatandaşın bankalara borcu 301 milyar lira artış gösterdi. 26 Ağustos 2022 tarihinde halkın bankalara olan toplam borcunun 1 trilyon 255 milyar lira olduğu dikkate alındığında borcun bir yılda yüzde 85.81 arttığı görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Ağustos itibarıyla 12 Mayıs'tan bu yana 81 milyar lira artışla 1 trilyon 434 milyar liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 447 milyar 736 milyon lirası konut, 87 milyar 84 milyon lirası taşıt ve 899 milyar 991 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Seçimden bu yana tüketici kredilerinde en büyük artış 47 milyar lira ile ihtiyaç kredisinde görüldü.

Sıfır araç bulmadı ki zorluklar, kurdaki artış nedeniyle otomobil fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle taşıt kredilerindeki artış sadece 10 milyar lira oldu. Konut kredilerindeki artış ise 24 milyar lirada kaldı.

KREDİ KARTI HARCAMALARI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 12 Mayıs'tan bu yana 220 milyar lira artışla 670 milyar liradan 890 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 410 milyar lirası taksitli, 480 milyar lirası taksitsiz alacaklardan oluştu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yayımladığı rapora göre Haziran 2023 itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 1,8 milyon kişi artarak 38,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 57 bin TL düzeyinde gerçekleşmişti.