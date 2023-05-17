Vekiller gitti maaşları da götürdü

3 aylık ödenen maaşlar seçilmeyenlere yaradı. Milletvekilliği sona eren 314 eski vekile 1.5 aylık maaş fazladan ödendi. Böylece her milletvekili 111 bin lira fazla para almış oldu.

Erdoğan SÜZER

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Aday gösterilmediği ya da seçilemediği için milletvekilliği 14 Mayıs'ta sona eren 314 eski vekile TBMM'de çalışmayacakları 15-31 Mayıs ve 1-30 Haziran dönemini kapsayan 1.5 ay için 111 biner lira milletvekili maaşı ödendi. Artık milletvekili olarak TBMM'de çalışmayacak 314 vekil halkın vergilerinden kesilerek kendilerine ödenen yaklaşık 35 milyon lirayı iade etmeden gitti.

ADAY BİLE DEĞİLLER

Milletvekillerine aylık yerine 3 aylık peşin maaş ödeniyor. Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarının maaşı 1 Ocak 2023'te ödenmişti. En son geçen 1 Nisan'da da nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 3 aylık dönemin maaşı peşin ödendi. Milletvekillerinin aylık maaşı yaklaşık 74 bin lira. 3 aylık maaş peşin yatırıldığı için 1 Nisan'da milletvekillerinin her birine 222 bin lira ödendi. O tarihte seçimlerin 18 Mayıs'ta yapılacağı ve birçok vekilin tekrar Meclis'e dönemeyeceği biliniyordu. Üstelik birçok vekil partileri tarafından yeniden aday bile gösterilmemişti. Ancak bu durum hiç dikkate bile alınmadan, sanki tüm vekiller 15 Mayıs'ta görevlerine dönecekmiş gibi peşin ödeme yapıldı.

İADE GEREKİYOR

Seçimler bitince 314 milletvekili kesin olarak parlamento dışında kaldı. Dolayısıyla TBMM'de çalışmayacakları 15 Mayıs-30 Haziran dönemi için kendilerine ödenen 1.5 aylık maaşın fiilen gerekçesi kalmadı. Üstelik onların yerine Meclis'e giren 314 yeni vekile bu 1.5 ayın maaşı peşin olarak ödenmeye başladı. Normal şartlarda milletvekilliği sona eren 314 kişinin mayıs ayı için aldıkları 37 bin TL ile haziran için aldıkları 74 bin lira olmak üzere toplam 111 bin lirayı iade etmeleri gerekiyor. Ancak henüz iade eden olmadı.

35 depremzedeyi ev sahibi yapmaya yetiyor

2015 seçimleri iptal edilince o dönem MHP'den vekil seçilen Durmuş Yılmaz hak etmediği gerekçesiyle maaşını iade eden tek vekil olarak tarihe geçmişti. Hak edilmeyen bu maaşların iadesini zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmü bulunmuyor. 314 eski vekilin henüz iade etmediği 35 milyon lira, 4 bin 647 emeklinin ya da 4 bin 98 asgari ücretlinin 1 aylık maaşına karşılık geliyor. Eski vekillerin ceplerine koyup götürdükleri 35 milyon lirayla evsiz kalan yaklaşık 35 depremzedeye yeni ev yapılabiliyor. SÖZCÜ'nün ulaştığı birçok eski vekil, “Seçimlerde harcadık” diyerek maaşı iade etmeyeceğini söyledi.