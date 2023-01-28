Yeni Evim Kampanyası beklentileri karşılamadı: 10 günde sadece 8 bin kişi başvurdu

3 yıllık Hazine desteğiyle taksit tutarları avantajlı görünen Yeni Evim Kampanyası'nda beklentiler ile gerçekler uyuşmayınca kampanyaya yönelik başvurular da sınırlı kaldı. İşte detaylar...

Sozcu.com.tr

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Orta gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak amacıyla açıklanan Yeni Evim Kampanyası, açıklandığı gibi avantajlı çıkmayınca kampanyaya yönelik başvurular da sınırlı kaldı.

Eylül ayında açıklanan ve TOKİ aracılığıyla inşa edilecek İlk Evim İlk İşyerim Projesi’ne iki günde 2 milyon başvuru gelirken; orta gelirlilere yönelik olan ‘Yeni Evim Konut Finansman Programı’na ise 10 günde sadece 8 bin 27 kişi başvuru yapıldı.

3 yıllık Hazine desteğiyle taksit tutarları avantajlı görünen bu kampanyada beklentiler ile gerçekler uyuşmamıştı.

Önce bu kampanya olacak diye konut fiyatları yüzde 5-15 aralığında artmış; başvurular başladıktan sonra da müteahhidin ödemesi gereken bedeller vatandaşa çıkarılmıştı.

BAŞI İSTANBUL ÇEKTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, İstanbul’da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanan programa başvurularda başı İstanbul çekti.

Başvuruların 1859’u İstanbul’u kapsayan birinci bölgede, 1797’si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’yı kapsayan ikinci bölgede, 4 bin 371’i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgede ev sahibi olmak isteyenler tarafından yapıldı.

VATANDAŞA FAZLADAN 750 BİN TL HESAP

Kampanyaya yapılan başvuruların sınırlı kalmasının nedenlerinden biri, müteahhitlerle yaşanan anlaşmazlıklar…

Kampanyadan yararlanmak isteyen bir vatandaşın, kampanya kapsamına giren sıfır evleri belirleyip, müteahhitlerle görüşmesi gerekiyor.

Ancak kampanya gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na katkı payı adı altında, gayrimenkulün ekspertiz değerinin yüzde 5'ini bankaya yatırması gereken müteahhitlerin, bu parayı gayrimenkulün satış fiyatının üzerine ekledikleri ortaya çıkmıştı.

Sonrasında doğan tapu harcı, tam değer belirtilmesinden doğan vergi ve KDV vatandaştan istenince, gayrimenkulün satış fiyatı bir kez daha artıyor.

Yani müteahhit, bilançosunda düşük gösterdiği dairenin maliyeti ile gerçek fiyat arasındaki farktan oluşan vergi bedelini de daire fiyatının üzerine eklemiş oluyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu, bu aşamaların 5 milyon TL'lik bir ev için vatandaşın fazladan 750 bin TL ödemesine neden olduğunu anlatmıştı.

100 BİN AİLENİN EV SAHİBİ OLMASI HEDEFLENDİ AMA…

Kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor.

Ancak ilk etapta 100 bin vatandaşın ev sahibi yapılacağının belirtilmesine rağmen, kampanya kapsamına giren 100 bin konutun olmaması.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu, İstanbul'da sıfır konuta uyan 5 milyonun TL'nin altında 19 bin konut olduğunu söylemişti.

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da, 3 milyon liraya kadar toplam 21 bin sıfır konutun olduğu bilgisini veren Erdoğdu, diğer illerde de 2 milyon TL'ye kadar 38 bin konutun olduğu söylemiş ve “100 bin kişi ev sahibi olacak denildi ama 78 bin konut var” demişti.

TOKİ PROJESİNE 2 GÜNDE 2 MİLYON BAŞVURU GELMİŞTİ

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek Sosyal Konut Projesi’nde ise başvurular 14 Eylül’de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başlamış; 16 Eylül’de ise yani iki gün içinde ise başvuru sayısının 2 milyon 4 bin 435 olduğu duyurulmuştu.

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ve 50 bin iş yerinden oluşacak projeye, bir buçuk ayda 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru olmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim’deki açıklamasında başvuruların 8 milyonu aştığını açıklamıştı.

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