Yetiştiricilerden süt ineklerinin kesime gitmemesi için önlem talebi

TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticilerin geçen yılı sıkıntılı geçirdiğini belirterek, "Süt ineklerinin kesime gönderilmemesi için uzun vadeli kalıcı tedbirlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı Kamil Özcan, süt ineklerinin kesime gönderilmesinin hem süt hem de et piyasasını etkilediğini belirterek, “Süt ineklerinin kesime gönderilmemesi için uzun vadeli kalıcı tedbirlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Özcan, hayvancılığın önemli girdi kalemi olan yem fiyatlarındaki artışın süt fiyatlarına yansımadığı için üreticilerin geçen yılı sıkıntılı geçirdiğine işaret ederek, “Sürekli artan girdi fiyatları karşısında üreticinin eline geçen süt fiyatı değişmezken tüketici tarafında süt ürünlerinin fiyatları sürekli artış gösterdi. Biz üreticiler üretim yaparken maliyetlerimizi karşılayamayacak seviyelere gelirken tüketiciler de süt ürünlerinin pahalılığından şikayet etmeye başladı” diye konuştu.

Tüketicilerin fiyat artışını süt fiyatının artışına bağladığını ifade eden Özcan, fiyat artışlarında üretici ve sanayicilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

UZUN VADELİ KALICI TEDBİR

Özcan, geçen yıl süt fiyatlarının maliyetlerin altında kalması nedeniyle yetiştiricilerin ineklerini kesime göndermek zorunda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Damızlık hayvanların kesime gönderilmesi, yıllardır uğraşılan ıslah çalışmalarının da heba olması demektir. Damızlık sığır yetiştirici birlikleri yaklaşık 25 yıldır Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte ıslah çalışmalarını yürütmektedir. Bu süreçte büyük özverilerle çalışılmış, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında takdir edilen başarılar sağlanmıştır.

Ayrıca süt ineklerinin kesime gönderilmesi hem süt hem de et piyasasını etkilemektedir. Süt ineklerinin kesime gönderilmemesi için uzun vadeli kalıcı tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu şekilde ithalat defteri de tamamen kapanmış olacaktır”

‘EN KÜÇÜK SIKINTIDA İTHALAT YAPILIYOR’

Yaşanan en küçük arz sıkıntısında ithalat kapısının açıldığına dikkati çeken Özcan, Türkiye’de gerekli şartlarda üretim yapılması sağlandığına bu duruma gerek kalmayacağını sözlerine ekledi. (AA)

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