Yıkılan binaların yarısı sigortasız

Depremin vurduğu ve binlerce binanın yıkıldığı 10 şehirdeki 2 milyon 175 bin konuttan sadece 1 milyon 57 bininde deprem sigortası olduğu tespit edildi.

Erdoğan SÜZER

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çok sayıda can kaybı ile bina yıkımına yol açan depremlerin etkilediği 10 ilde bulunan konutların yarıdan fazlası sigortasız çıktı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) resmi verilerine göre, depremin vurduğu 10 ilde bulunan 2 milyon 175 bin konuttan 1 milyon 118 bininin deprem sigortası bulunmazken, sadece 1 milyon 57 bin konut için sigorta yaptırıldı. Veriler, yıkılanların yanı sıra ayakta kalmasına rağmen oturulamaz durumda bulunan konutlardan yüzde 48.6'sının sigortası olmadığını gösteriyor.

DİYARBAKIR ZİRVEDE

Verilere göre, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta 210 bin konuttan sadece 113 binin deprem sigortası bulunuyor. Bu ilde sigortalılık oranının yüzde 53.8'de kalırken, Kahramanmaraş gibi büyük hasarın yaşandığı Hatay'da bu oran yüzde 40.1'e kadar düşüyor. Deprem sigortasının en düşük olduğu il yüzde 33.7'yle Diyarbakır olurken, Gaziantep yüzde 65.4'le en çok sigortası olan konutun bulunduğu il oldu. Gaziantep'te bulunan 339 bin konutun 219 binin deprem sigortası bulunuyor. Ülke genelinde ise 20 milyon 32 bin konuttan 10 milyon 950 bin konutun sahibi sigorta yaptırdı. Sigortalılık oranı yüzde 55'e yakın oluştu.

Son 20 yılda Türkiye genelinde 920 deprem yaşandı. Bu depremlerde yıkılan ya da hasar gören yaklaşık 105 bin sigortalı konuta 1 milyar 446 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. En fazla sigorta ödemesi ise 164 depremin yaşandığı 2020 yılında gerçekleştirildi. Bu depremlerde hasar gören 60 bini aşkın konut için hak sahiplerine 969 milyon liralık sigorta ödemesi yapıldı. En son geçen yıl DASK kapsamında, 17 bin 438 hasarlı konut için hak sahiplerine 183 milyon liralık ödeme yapıldı.

Felaketi yaşayanlar sigorta yaptı

DASK verileri, yakın dönemde büyük depremlerin yaşandığı kentlerde sigortalılık oranının da arttığını ortaya koydu. Ülke genelindeki konutların 54.7'si sigortalı görünürken bu oran büyük depremlerin yaşandığı Bolu'da yüzde 86.9, Düzce'de yüzde 86.2, Yalova'da yüzde 83.2, Sakarya'da yüzde 79, Van yüzde 71, Kocaeli yüzde 67.1, Bingöl yüzde 64'e kadar çıkıyor. Bölgeler arasında ise Marmara yüzde 63 sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken bunu yüzde 56 ile Ege, yüzde 50.3'le Doğu Anadolu izliyor. Karadeniz yüzde 46.1'le en düşük sigortalı bölge oldu.