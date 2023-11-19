Konut satışları düşerken fiyatlar durağanlaştı

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, TÜİK'in ekim ayı konut satışlarındaki düşüş olduğunu ancak artan maliyetler nedeniyle satış fiyatlarında da kayda değer değişimin olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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CEM YILDIRIM

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, TÜİK'in ekim ayı konut satışlarındaki düşüşü içeren istatistiklerinin ardından konut satışındaki gerilemeyi yüksek faiz oranları ile açıklarken, artan maliyetler nedeniyle satış fiyatlarında da kayda değer değişimin, beklenen bir düşüşün olmadığını kaydetti.

Akçam, TÜİK'in verilerinden örneklerle şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satış sayısı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 gerileyerek, 93 bin 761 oldu. Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti. Ekim ayında konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir takip etti. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 40 konut ile Hakkâri, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

YABANCIYA SATIŞ DA DÜŞTÜ!

Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535’e geriledi. Buna göre, ekimde yabancılara 2 bin 535 konut satıldı. Yabancılara konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalışla 30 bin 599 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 azalarak 5 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalışla 166 bin 461 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde diğer konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 88 bin 184 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,1 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalışla 827 bin 374 olarak kayıtlara geçti.

KONUTTA SATIŞ VE FİYAT SEYRİ NE YÖNDE OLACAK?

Sektör temsilcileri olarak tüm satışlarda ciddi düşüşler olduğu bu seyrin bundan sonraki süreçte de devam edeceği kanaatindeyiz. Barınma ihtiyacı için konuta erişimin hayal ötesi olduğu bir ortamda etkenlerin en büyüğü konut kredi faizleri halkın ödeyemeyeceği kadar yüksek aylık ödemelerin çıkmasıdır. Ümit ediyoruz rakamlar tarafında da bir iniş olsun, keza bahsettiğimiz durağanlığın fiyatlar tarafında direkt etkisi olmadığı sadece satış sayılarının düşmesi yönündedir.

Bu belirsizliğin inşaat sektörünün ekonomiyi direkt beslediği bir ortamda çıkmaza sokacağı kanaatindeyiz orta ve uzun vadede kalıcı yöntemlerle üzerine gidilerek çözümlenmesi Türkiye'deki konut sorununun rahatlatacak yönünde olacaktır. Çok yüksek seviyelere ulaşan konut fiyatlarını düşürmek çok da kolay olmayacağı gözüküyor. Bu manada TOKİ ve Emlak Konut sürekli konut imal etmeli yine kentsel dönüşüm projeleri son zamanlarda nasıl ki avantajlı bir şekle sokulmaya çalışılsa da yerinde uygulamalarda arsa sahibine birebir daire verilmesi şeklinde olmalı.”

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