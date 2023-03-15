O ilçede talep patlaması! Depremden sonra 4 kat arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bağcılarda yaşayanlar, kentsel dönüşüme yöneldi. Kentsel dönüşüm için başvuranların sayısı 4 kat artarken, depremden önce günlük 15 olan başvuru sayısı ise 60'a çıktı.

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İstanbul’da Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, depremlerden sonra yoğunluk yaşandığını başvuruların 4 kat arttığını duyurdu. Daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşümü düşünmeyen ilçe sakinlerinin de riskli yapı tespiti ve dönüşüm için başvuru yapmaya başladığı bildirildi.

19 MAHALLEDE YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

Kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şunları kaydetti:

– Komşularımız mülklerini dönüşüme sokmak için bizlerle irtibata geçiyorlar. Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60a çıktı. Göreve geldiğimiz günden itibaren mesai arkadaşlarımızla bu konuya çok önem gösteriyoruz.

– Göreve geldiğimiz 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 1223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcıları birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor. (DHA)

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