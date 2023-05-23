Kanal İstanbul masal 528 blok gerçek

Kanal İstanbul güzergahında, THY ve Emlak Konut’un ortak olduğu konut projesinin ayrıntıları belli oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında çılgın proje olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi için henüz ihaleye çıkılmadı. Ancak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağı söylenen kanalın güzergahında tarım arazileri bir bir yapılaşmaya açılıyor.

Arnavutköy Dursunköy mahallesinde Emlak Konut GYO tarafından yapılması planlanan 12 bin 585 konut ve 450 ticari alandan oluşan sosyal konut inşaatı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

İstanbul Valiliği'ne sunulan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Emlak Konut GYO ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yarı yarıya sahibi olduğu toplam 1 milyon metrekarelik arazide 528 adet blok dikilecek, yükseklikleri 8 kata kadar çıkacak.

Projede toplam 1 milyon 785 bin 74 metrekare kapalı inşaat yapılacak ve alanda 42 bin 500 kişinin yaşaması planlanıyor. Projedeki 7 blok otopark olarak kullanılmak üzere yapılacak.

Proje genelinde 6 bin 183 araçlık otopark planlandı. Projenin iskân aşamasına en erken 2033 yılının son çeyreğinde gelmesi hedefleniyor. Projenin maliyeti de 12 milyar 53 milyon 890 bin 472 TL olarak hesaplandı.

AĞAÇLARIN TÜMÜ TAŞINACAK

Tanıtım dosyasında saha içerisinde ağaçlar bulunduğuna dikkat çekilerek “Proje sahasında ağaç kesimi konusunda herhangi bir planlama yapılmamıştır, ancak blokların oturum şekli farklı olduğundan ve inşaat aşaması sürecinde ağaçların korunması mümkün olamayacağından saha içerisindeki tüm ağaçların taşınması söz konusu olacaktır. Ağaçların kesimi, sökümü, yer değiştirilmesi, taşınması gibi işlemlerde gerekli izinler alınacak, alınmadan faaliyete başlanmayacaktır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy'e bağlı Dursunköy'de 3.6 milyon metrekarelik alanda konut inşa edileceğini duyurmuştu.

2018'den beri gündemde olan projede etaplar halinde 14 bin konut yapılması, en az 3 bin adedinin THY çalışanlarına kura ile satılması planlanıyor. Projenin ilk etabı için 17 Mayıs 2023 tarihinde ilk imzalar atıldı. Emlak Konut GYO KAP'a yaptığı bildirimde “Dursunköy 1. Etap 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için UNTD İnşaat A.Ş. ile 3 milyar 488 milyon 800 bin TL'lik sözleşme imzalandığını duyurdu.

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