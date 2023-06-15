Trabzon’da kiralar yüzde 300 arttı: Ev bulmak imkânsız

Trabzon’da kiralar, 1 yılda yüzde 300 arttı. Vatandaşlar geçen yıl 3 bin lira olan konutu bu yıl 3 kat fazla ödeyerek kiralayabilirken, ev ve apart sahipleri aynı yerleri, bölgeye gelen turistlere günlük 5 bin liraya kiralamayı tercih ediyor. Evlenecek çiftler ise düğünde takılarla toplanacak paraya güveniyor.

Elif ÇAVUŞ

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) Mayıs 2023 Kiralık Konut Piyasası raporuna göre Türkiye'de kiralık konutların en pahalı olduğu şehir Trabzon oldu. Trabzon'da yıllık cari kira artışı yüzde 300'e ulaştı.

Turizm sezonunun gelmesiyle birlikte Körfez ülkelerinden gelen turistlerin en çok tercih ettiği Trabzon'da konut fiyatları her geçen gün katlanırken, kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

PROJE YOK, İMALAT YOK, KONUT YOK

Konutlardaki yüzde 300'lük kira artışının sebepleriyle ilgili SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, ekonomik krizle birlikte inşaat sektörünün durma noktasına geldiğini, mevcut konutların değerinin bu nedenle arttığını söyledi.

Kira artışları karşısında vatandaşların zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Taflan, “Maalesef yaşadığımız süreçte Trabzon'da yüzde 200-300'lere varan kira artışlarıyla karşı karşıyayız. Proje yok, konut yok, imalat yok, ortada bir yapı yok. Olanlar da çok kıymetli oluyor. Fabrikası, sanayisi olmayan bir şehirde yaşıyoruz. İşçi, memur, küçük esnaf şehridir Trabzon. Bu insanlar bu gelir karşılığında bu kiraları nasıl ödeyecekler” dedi.

YERLİ VATANDAŞIN AYLIK KİRASINI, ARAP TURİST BİR GÜNDE VERİYOR

Üniversite öğrencilerinin deprem nedeniyle boşalttıkları evlerin Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlere verildiğini ifade eden Taflan, “Evlerin yıllık kiralarını ödeyen öğrenciler, deprem nedeniyle yaşadığı illere geri döndüler. Mal sahiplerinin almış oldukları kiraları geri ödemesi gerekir. O öğrencilerin evlerinde şimdi Arap turistler kalıyor. Kirası 7-8 bin lira olan bir eve, Arap turistler bir günde o parayı veriyor. Tayin olup gelen memurların barınacak yerleri yok” diye konuştu.

EVLENECEK ÇİFTLERİN EŞYALASI KÖŞE BUCAKTA MUHAFAZA EDİLİYOR

Kira artışlarının en çok evlenecek çiftleri etkilediğini söyleyen Taflan şunları söyledi:

*Evlenecek çiftlerin eşyalası mağazalarda, köşe bucakta muhafaza ediliyor. İşin en kötü tarafı fahiş fiyat olmasına rağmen çok nadir de olsa buldukları evi tutuyorlar, üç ya da altı ay kira ödeyebiliyor, sonrasında mahkeme dosyaları üst üste katlanıyor.

*Mülk sahiplerine de haksızlık yapmak istemiyorum, o da evini en yüksek fiyata kira vermeyi tercih ediyor.

*Burada kiracı da haklı mülk sahibi de haklı, konut satan da alan da haklı. Burada bir haksız var. Bu süreç kendiliğinden bu hale gelmedi.

“ARAPLARA CENNET OLAN TRABZON'DA CEHENNEMİ YAŞAMAYALIM”

Arap turistlerin Trabzon ekonomisine çok büyük katkısı olduğuna da dikkat çeken Başkan Taflan, “Bir ilin kalkınması için turizm çok önemlidir. Körfez ülkelerinden gelen vatandaşlar için Trabzon bir cennet durumunda iken bizde cennette yaşıyoruz ama bu süreçte cehennemi yaşamayalım istiyoruz. O cennetin içinde biz de onlar gibi rahat yaşayalım. Başkalarına cennet olan ilimiz bize de cennet olsun” diye konuştu.

DENETİMLER ARTTIRILMALI

Piyasanın kontrolsüz şekillendiğini ve denetimin sağlanması gerektiğini belirten Taflan, “Biz veryansın ediyoruz. Sosyal medya mecralarında yetkisi olmayan kişiler kayıt dışı işler yapıyor. Hem devlete, hem de vatandaşa zarar veriyorlar. Biz tespit ettiğimiz durumları ilgili kurumlara bildiriyoruz. Denetimler yapılmalı ve cezalar uygulanmalı” dedi.