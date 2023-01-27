Yılan hikayesine dönen Fikirtepe için yeni imar planı

Kadıköy’ün 16 yıldır kentsel dönüşüm sürecinde olan Fikirtepe bölgesinin imar planları mahkeme tarafından yine iptal edilince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni planlar hazırladı.

Özlem GÜVEMLİ

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Kadıköy'ün merkezinde kalan Fikirtepe ilk olarak 2005 yılında özel proje alanı, 2007 yılında da kentsel dönüşüm alanı ilan edildi ve yılan hikayesine dönen dönüşüm süreci başladı.

16 yıl boyunca kentsel dönüşüm alanındaki yetki, yerel yönetimler ve bakanlık arasında gitti geldi, planlar defalarca iptal edildi.

Vatandaşlar ile anlaşma sağlanamadı. Zaman için boşaltılan ve harabeye dönenen enkaz halindeki binalar bir ara Suriye'deki iç savaşı anlatan filmler için set bile oldu.

Fikirtepe için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgedeki geçerli planların mahkemece iptal edilmesi nedeniyle yeni imar planı hazırlayarak 26 Ocak'ta askıya çıkardı.

MAHKEMELER İPTAL ETTİ

Plan açıklama raporunda bölgenin mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi için Bakanlar Kurulu'nun 2013 yılında aldığı karar ile bölgenin riskli alan ilan edildiği hatırlatıldı.

Riskli alan kararı nedeniyle bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılındı.

Danıştay, 2016 yılında Bakanlar Kurulu'nun riskli alan kararını iptal etti. Bunun üzerine bakanlık yaklaşık 828 bin metrekarelik alanı, 12 Temmuz 2021 tarihinde “rezerv yapı alanı” ilan etti.

Rezerv yapı alanına alınan Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahalleleri için yeni imar planı hazırlandı.

Rezerv yapı alanının 1.etabına ilişkin imar planları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4.Dava Dairesi'nin Kasım 2022'de verdiği iki ayrı kararla iptal edildi. Rezerv yapı alanı plansız kaldı.

2.3 MİLYON METREKARE İNŞAAT

Bakanlığın onayladığı yeni planda 828 bin 777 metrekarelik alanda imar çalışması yapıldı.

Uygulama imar planına göre bölgede 2 milyon 313 bin metrekare inşaat alanı oluşması ve 32 bin 387 kişilik nüfusun yaşaması planlanıyor.

Alanın 404 bin 820 metrekaresi ticaret ve konut için, 423 bin 956 metrekaresi de okul, hastane kültürel tesis, cami gibi donatı alanları için ayrıldı. 32 bin metrekarelik cami, 114 bin metrekarelik park yapılması planlanıyor.

Rezidans, AVM, otel yapılabilen ticaret ve konut alanlarında yükseklik sınırı 80 metre. Projede 30 metre genişliğinde prestij caddesi yer alacak. Yeşil alanlara giriş çıkışın sağlanabileceği bisiklet yolları yapılması da planlanıyor.

İNŞAAT HESABINA DAHİL EDİLMEYECEKLER

Plan notlarına göre açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilecek ve iskan edilen bodrum katlar emsale yani inşaat alanı hesabına dahil olmayacak.

Otoparklar, asansör boşluğu, kazan dairesi, tesisat alanı, çocuk oyun alanları, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar, teraslar ile bodrum katlardaki ortak alan niteliğinde olan sosyal tesis, mescit, depo, yönetim odası, merdivenler de emsale dahil edilmedi.

Balkonlar, ortak alan niteliğindeki kat koridorları, blok giriş holleri gibi alanların toplam emsal inşaat alanının yüzde 15'in kadarı da inşaat alanın hesabının dışında tutuldu.

TIKANMA YAŞANDI

Planın açıklama raporunda, günümüze kadar geçen süreçte müteahhit-arsa sahibi üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının bir takım aksama ve çözümsüzlükleri beraberinde getirdiği anlatıldı.

Bu süreçte fiziksel ve sosyal çevrede niteliksiz konut ve donatı alanlarının gelişim göstermeye devam ettiği ve bazı alt bölgelerde tıkanma yaşandığı belirtildi.

Kentsel dönüşüm sürecinde alanda oluşmuş birtakım problemlerin ve farklı sebeplerle oluşmuş mağduriyetlerin giderilerek daha sağlıklı bir kent dokusu oluşturmak için bu planların hazırlandığı aktarıldı.

Yetersiz sosyal altyapı alanları, sağlıksız yaşam koşulları ve afete karşı dayanıksız yapı stokunun yenilenmesi ilkesi ile hareket edildiği kaydedildi.