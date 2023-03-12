ABD’li düzenleyiciler Silikon Vadisi Bankası’nın iflasıyla alarma geçti

ABD'deki bankacılık düzenleyicileri, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının ardından daha fazla bankanın çöküşü halinde mevduatları koruyacak bir fon yaratma konusunu değerlendirmeye aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) ve ABD Merkez Bankası (Fed), Silikon Vadisi Bankası’nın çöküşünün ardından sorun yaşayan bankalarda mevduatın korunmasına olanak sağlayacak bir fon yaratmayı değerlendiriyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, düzenleyiciler banka yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde yeni bir özel aracın oluşturulmasını ele aldı. Böyle bir aracın kurulmasının mevduat sahiplerine güven vermesi ve olası bir paniğin kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı umuluyor.

BANKALAR İNCELEME ALTINDA, HİSSELER ÇAKILDI

Fed ve FDIC konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınırken iflasların yayılacağına ilişkin endişeler de büyümeye başladı. Öte yandan FDIC dün aralarında First Republic Bank'ın da olduğu çok sayıda küçük ve orta ölçekli bankayı mali durumları hakkında incelemeye aldı.

Gelen haberlerin ardından First Republic’in hisseleri cuma günü yüzde 15 düşerek haftalık düşüşünü yüzde 34’e çıkardı. Firma yaptığı açıklamada yatırımcılara likiditesinin güçlü kaldığını ve mevduat tabanının çok çeşitli olduğunu söyledi.

Phoenix merkezli Western Alliance Bancorp da hisselerinin cuma günü Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyesine düşmesinin ardından güçlü mevduatlarına ve güçlü likiditesine işaret etti.

Aynı gün, PacWest Bancorp hisseleri yüzde 38 düştü. Bankanın CEO’su Paul Taylor, firmanın “iyi performans gösteren, iyi çeşitlendirilmiş” bir ticari banka olduğunu savundu.

SVB NASIL BATTI?

SVB, ABD’deki pek çok girişime ve teknoloji şirketine bankacılık hizmeti sağlamıştı. Banka bu girişimcilerin ve yatırımcıların kişisel finans yönetiminde çok büyük bir rol oynadı.

2021’de, özel teknoloji şirketleri yatırım patlamasının zirvesindeyken, SVB’ye adeta para akışı oldu. Girişim fonlarından her zamankinden daha büyük yatırımlar alan şirketlerin para akışı sonrası toplam mevduatlar 102 milyar dolardan 189 milyar dolara çıktı. Bu giriş bankayı “fazla likidite” içinde bıraktı.

FDIC'nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Aşırı düşük faiz oranlarının olduğu dönemde banka yatırımcıların beklentisine yanıt verebilmek adına devlet tahvillerine yatırım yaptı. Ancak sonrasında faizlerin yükselmesi işleri değiştirdi.

O dönemde bu tahvillerin faizi yüzde 1 civarındaydı. Fed'in faiz artışı sonucunda bugün bu tür tahvillerin faizi yüzde 4'e yaklaştı ve eski tahvillere olan talep gitgide azaldı. Bu nedenle müşteriler paralarını geri almak isteyince SVB de ellerindeki tahvilleri zararına satmak zorunda kaldı.

SVB'nin 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı önceki gün yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti.

SVB cuma sabahı banka iflas ederken müşteriler, bankanın toplam mevduatının dörtte biri olan 42 milyar doları tek bir günde çekmeye çalıştı ve banka talepleri karşılayamadı. 250 bin dolara kadar olan mevduatı garanti eden ABD’nin düzenleyici kurumu Federal Deposit Insurance Corporation, bankanın Santa Clara, California’daki genel merkezine taşındı ve bankanın iflas ettiğini ilan ederek kontrolü ele aldı.