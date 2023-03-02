Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 2 Mart 2023 Perşembe günü 1.833 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.112 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.488 TL.

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Altın fiyatları, doların kazanım elde etmesiyle gerilerken yeni açıklanan ekonomik veriler yatırımcıların faiz artırımlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı endişelerini kuvvetlendirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.14 gerileyerek 1,834.16 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.3 gerileyerek 1,840.50 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.103 TL, satış 1.112 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.106 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 2 Mart 2023 Perşembe günü 11.120 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.802 TL, satış 1.838 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.828 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.413 TL, satış 7.488 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.449 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.601 TL, satış 3.674 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.656 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.274 TL, satış 7.348 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.313 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.258 TL, satış 7.332 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.297 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 2 Mart 2023 altın yorumları: Gram altın tarafında da hafta başından itibaren ons altından alınan destek ile birlikte yükseliş olduğunu söylemek mümkün. Gram altının onsa göre geri çekilmelerde daha dirençli olmasına rağmen 1100TL destek noktasının aşağı yönlü kırılması negatif görüntü sergilerken özellikle dün ki ataklar 50 günlük ortalaması 1118TL'ye yakın 1116TL seviyesinin test edilmesine olanak sağladı.

Onsta 1850 dolar fiyatlama gram altın için önemli. Teknik açıdan 1115 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1118 TL ve 1120 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Gün içinde geri çekilme durumunda 1110 TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1108 TL ve 1105 TL destek bölgeleri takibimizde olacak.