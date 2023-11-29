Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 29 Kasım 2023 Çarşamba günü 2.041 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.900 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 13.131 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayacağı yönünde beklentiler nedeniyle dolar ve tahvil getirilerinin kayıplarını sürdürmesiyle yedi ayın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.26 yükselerek 2,046.60 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD Aralık teslimatlı altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 2,045.40 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.884 TL, satış 1.900 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.846 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 29 Kasım Çarşamba günü 19.000 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.157 TL, satış 3.222 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.131 TL. 91 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 13.000 TL, satış 13.131 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.757 TL. 374 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.316 TL, satış 6.445 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.262 TL. 183 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.765 TL, satış 12.894 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.525 TL. 369 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.737 TL, satış 12.866 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.497 TL. 369 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 KASIM 2023

Ekonomi uzmanlarının 29 Kasım 2023 altın yorumları: Ons altında yükseliş haftanın ikinci işlem gününde de devam ederken şuana kadar %1'in üzerinde prim kaydetmesi yurtiçi gram altın fiyatlarında da benzer görünüme neden oluyor. Gram altın hem kur hem de ons altının yükselişinin etkisiyle dün 1898TL seviyesini test ederken bir gün önceki tarihi zirvesini de geride bırakmış oldu. Bu hafta ABD'den gelecek özellikle çekirdek PCE rakamlarına Fed nasıl karşılık verecek sorusu yanıt bekliyor.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1905TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1895TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1890TL ve 1885TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.