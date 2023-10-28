Altın fiyatları haftayı kritik seviyenin üzerinde kapattı

Altın fiyatları yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşırken ons altın haftayı kritik seviye olan 2 bin doların üzerinde kapattı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Orta Doğu’da gerilimlerin artmasıyla yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıdı. Değerli metalin ons fiyatı 2 bin doların üzerinde haftayı kapattı. Gram altın ise 1847 TL’den kapanış yaptı.

Orta Doğu’da tansiyonun düşmemesi emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olurken yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıyan altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2 bin 6 dolardan haftayı tamamladı. Böylece ons altın yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 2 bin doları aşmış oldu.

Altının 2020’de gördüğü rekor seviye olan 2 bin 75 doları aşıp aşmayacağı ise merak konusu.

FED İZLENECEK

Altın piyasasında yatırımcılar aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki politika toplantısını da beklemeye başladı. Fed kararı 1 Kasım’da açıklanacak.

Yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini yüzde 98 olarak fiyatlıyor. Ancak toplantı sonrası verilecek mesajlar da altının yönü için büyük önem taşıyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmeler ışığında altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,2 artışla 2 bin 6 dolardan tamamladı.

Altının gram fiyatı haftayı yüzde 1,8 artışla TL 1853,78 seviyesinde kapattı. Çeyrek altın 2 bin 971 TL’den, Cumhuriyet altını11 bin 848 TL’den işlem gördü.

UZMAN YORUMLARI

TD Bank’ın küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, “Gazze’de geniş bir çatışma riski artıyor. Şu anda petrolün yükselebileceği, Fed’in ise arz şokuna karşı koymaya istekli olmayabileceği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu gerçeklik, altın riskten korunmayla birlikte muhtemelen bugünkü yükselişe katkıda pozisyonları tetikledi” dedi.

Emtia stratejisti Daniel Ghali ise “Çatışmada bir artış varsa, ek güvenli liman alım olasılıkları da var… Altın yatırımcıları aynı zamanda ABD Hazine tahvil getirilerinin görünümünü de izleyecek” dedi. Ghali, “Bizim görüşümüze göre Fed büyük olasılıkla sıkılaştırma kampanyasına son verecek ve bu zaten altın piyasasında fiyatlanmış durumda” diye ekledi.

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