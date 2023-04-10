Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Nisan 2023

Altının ons fiyatı, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü 1.996 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.236 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.328 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin Fed’in Mayıs’ta faiz artırımına gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yaklaşık yüzde 1 düşerek 2,000 doların altına geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.80 gerileyerek 1,992.61 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1 düşüşle 2,006.30 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.226 TL, satış 1.236 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.224 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü 12.360 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.003 TL, satış 2.044 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.023 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.245, satış 8.328 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.243. 85 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.006 TL, satış 4.088 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.046 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.098 TL, satış 8.180 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.093 TL. 87 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.079, satış 8.161 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.075 TL. 86 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 10 Nisan 2023 altın yorumları: Dolar endeksi 102 seviyelerinde hareketlilik gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,37 seviyelerinde nispeten pozitif görünüm sergiliyor. Parite geçtiğimiz hafta ortası itibari ile geri çekilme yaşamış ancak 5 günük ortalamasının üzerinde kalmayı başarmıştı. Haftanın ilk gününe 1,2420 seviyesinde başladı.

Bugün Sterlin tarafında veri akışı zayıf, ABD'de Toptan Stoklar verisi takip edilecek. Teknik olarak gün içerisinde 1235TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1240TL ve 1245TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1230TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1225 TL ve 1220TL destek bölgeleri takibimizde olacak.