Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 21 Kasım 2023 Salı günü 1.991 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.843 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.743 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşlerle yükselirken, yatırımcılar faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed’in son toplantısının tutanaklarını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.75 yükselerek 1.992,30 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.6 artışla 1,993.50 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.828 TL, satış 1.843 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.807 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 21 Kasım 2023 Salı günü 18.430 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.064 TL, satış 3.127 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.065 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.616, satış 12.743 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.488 TL. 255 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.130 TL, satış 6.255 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.130 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.387 TL, satış 12.512 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.261 TL. 251 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.360, satış 12.485 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.234 TL. 251 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 KASIM 2023

Ekonomi uzmanlarının 21 Kasım 2023 altın yorumları: Teknik olarak bakıldığında Ons Altın'da alıcılı bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2000 ve 2006 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 1986 ve 1981 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.