Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 22 Ağustos 2023 Salı günü 1.902 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.663 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.199 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yatırımcılar faiz oranlarına ilişkin ipuçları için merkez bankası yetkililerinin bu haftaki toplantısını beklemesiyle ABD Hazine tahvil getirilerinin yaklaşık 16 yılın en yüksek seviyelerine çıkmasına rağmen getirisi olmayan altının değerini korumasıyla altın fiyatları dip seviyelerinin üzerinde seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.05 yükselerek 1,896.90 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri 1,923.50 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.649 TL, satış 1.663 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.654 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 22 Ağustos 2023 Salı günü 16.630 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.693 TL, satış 2.748 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.733 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.087, satış 11.199 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.137 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.387 TL, satış 5.497 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.467 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.884 TL, satış 10.994 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.934 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.859, satış 10.969 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.909 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 22 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçi gram altın fiyatları 1650TL seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dün ons altın tarafında yukarı yönlü fiyatlamalar kurun da desteğiyle birlikte gram altının önemli direnç noktası 1650TL'nin üzerini test etmesine olanak tanıdı. Bu hafta TCMB PPK toplantısı kur tarafında önem arz ederken Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da Cuma günü yapacağı açıklamaları ise baskı altındaki ons altın için önemli olacak.

Direnç noktası 1660TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1665TL ve 1670TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1655TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1650TL ve 1645TL destek bölgeleri takibimizde olacak.