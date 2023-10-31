Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 31 Ekim 2023 Salı günü 1.996 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.814 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.536 TL.

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Altın fiyatları, dün 2,000 dolar seviyesinin altına düşmesinin ardından bugün yatay seyrederken yatırımcılar merkez bankalarının bu hafta gerçekleştirecekleri para politikası toplantılarını izleyecekler. Özellikle Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararı ve para politikasına ilişkin beklentileri yakından izlenecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.07 düşüşle 1,995.02 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 2,004.90 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.799 TL, satış 1.814 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.781 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 31 Ekim 2023 Salı günü 18.140 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.015 TL, satış 3.077 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.020 TL. 57 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.411, satış 12.536 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.306 TL. 230 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.030 TL, satış 6.153 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.041 TL. 112 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.182 TL, satış 12.305 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.082 TL. 223 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.155, satış 12.278 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.055 TL. 223 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 EKİM 2023

Ekonomi uzmanlarının 31 Ekim 2023 altın yorumları: Ons altın geçen hafta Cuma günü 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi 2009 doları test ettikten sonra gelen kar realizasyonları ve ABD tahvillerinin güçlü görünümü karşısında geriledi. Kur tarafında ise yurtiçinde Merkez Bankası faiz kararının ardından gözler Fed'e dönmüş durumda. Faiz artrım döngüsünü tamamladığı düşünülen bankanın faizleri bu toplantıda sabit bırakması bekleniyor.

İlk direnç noktası olarak 1820TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1830TL ve 1840TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1800TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 1790TL ve 1785TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.