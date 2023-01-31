Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 31 Ocak 2023 Salı günü 1.914 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.158 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.798 TL.

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Altın fiyatları doların değer kaybetmesiyle yükselir ve üst üste üçüncü ayı da artıda kapamaya hazırlanırken, ABD’de faiz artırım hızının yavaşlayacağı beklentisini taşıyan yatırımcılar Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararını izleyecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 1,940.30 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 artışla 1,940.30 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.148 TL, satış 1.158 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.171 TL. 13 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 31 Ocak 2023 Salı günü 11.580 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.875 TL, satış 1.913 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.935 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.720, satış 7.798 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.884 TL. 86 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.752 TL, satış 3.828 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.870 TL. 42 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.581 TL, satış 7.657 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.740 TL. 83 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.563, satış 7.639 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.723 TL. 84 düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 31 Ocak 2023 altın yorumları:

Yoğun veri gündeminin bulunduğu haftada kurda uzun süreli yatay seyir ve ons altında da kısmi düşüş sonrası fiyat yataylaşması gram altın tarafında da karşılık buldu. Gram altın 10 günlük basit ortalaması 1160TL üzerinde seyrediyor.

Küresel ekonomilerden gelen veriler sonrasında desteklenen altının bu hafta Merkez Bankaları toplantılarından sonra fiyatlamalarında hareket gözlenebilir. Gün içinde 1165 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1170 TL ve 1175 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Seans içi geri çekilmelerde teknik olarak takip edilecek destek bölgeleri 1160 TL altında fiyatlama için 1155 TL ve 1150 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.