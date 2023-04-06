Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Dev bankalar tahminlerini güncelledi

Altın fiyatları, son günlerde yüksek seviyelerde seyrediyor. ABD'li bankalar da ekonomideki risklerin altındaki güvenli liman alımlarını artırabileceği ve altının yeni rekorlar kırabileceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları ons tarafında rekor seviyesine yaklaşırken gram altın da tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Altın son günlerde ons başına 2 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde. Değerli metal en son Ukrayna savaşının başlarında 2000 doların üzerine yaptığı kısa bir rallide bu seviyeleri görmüştü. Uzmanlara göre, değerli metaldeki son yükselişin sürme olasılığı yüksek.

ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı bugün 1248 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 2 bin 50 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 290 liradan satıldı. Dün 2 bin 32 dolarla 9 Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, bugün 2 bin 16 dolardan alıcı buldu.

Yatırımcılar ise altındaki yüksek seviyelerin sürüp sürmeyeceğini merak etmeye başladı. ABD’li dev bankalar, ekonomideki risklerin altındaki güvenli liman alımlarını artırabileceği ve altının yeni rekorlar kırabileceği görüşünde.

BANK OF AMERICA’DAN ALTIN YORUMU

Bank of America analistleri de altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimin süreceğini öngördü ve fiyat tahminlerini güncelledi.

Konu ile ilgili Raporda, enflasyonun yüksek kalması, işgücü piyasasındaki zayıflık, sıkılaşan likidite ve kırılgan kredi piyasaları gibi sorunların ekonomik kaygıları beslediği ifade edildi. Analistler güçlenen bu kaygıların güvenli liman olarak görülen altında gelecek beklentilerini güçlendirdiğini aktardı.

2 BİN 500 DOLAR TAHMİNİ

Raporun başyazarı Bank of America teknik stratejisti Paul Ciana, altın ve gümüşteki çıkış hareketlerinin değerli metal piyasasını cesaretlendirdiğini yazdı. Analistlere göre; altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ons başına 2 bin 78 dolara yükselirse 2 yıl içinde 2 bin 500 dolar seviyesini de görebilir.

Analistler 2023 yıl sonu için altın hedefini de güncelledi. Uzmanlar altının bu yılın dördüncü çeyreğinde 2 bin 200 dolara yükseleceğini tahmin etti. Uzmanların bir önceki tahmini 2 bin dolar seviyesindeydi.

BOFA’DAN GÜMÜŞ YORUMU

Ciana liderliğindeki analistler ayrıca gümüş fiyatlarının yükselmesinin de olası olduğunu söyledi. Ancak analizde, gümüş piyasasının sıcak olduğu ve mevcut seviyelerde daha fazla risk olduğu konusunda uyarılar yer aldı.

Uzmanlar gümüşteki risklere rağmen değerli metallerin pek çok yatırım aracından daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi.

CITIGROUP ANALİZİ

Bir başka ABD bankası olan Citigroup’un analistleri de ekonomideki baskılar ve durgunluk olasılığı gibi etkenlerin desteğiyle altın fiyatlarının kısa vadede ons başına 2 bin 300 doları görebileceği tahmininde bulundu.

Citi, “ABD Dolarının gücü azalıyor, petrol zirvelerden çekiliyor ve enflasyon hafifçe düşüyor ancak altın, 2023’te şimdiye kadar sağlam bir zeminde bulundu” değerlendirmesinde bulundu.

Banka ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısına dair beklentilerin de altın fiyatlamasına önemli olduğunu belirtti. Uzmanlar çeşitli ülkelerin rezervlerde ABD doları yerine altın tutmayı tercih etmeye başladığını da sözlerine ekledi.

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