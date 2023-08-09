Altın ithalatına kota geldi

Altın ithalatının enflasyondaki artışla birlikte patlamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ithalatta kota uygulaması kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Altın ithalatındaki ve cari açıktaki yükselişi engellemek isteyen hükümet, yeni bir adım attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatına kota uygulama kararı aldı.

Karar, Borsa İstanbul tarafından aracı kurumlara iletildi.

Türkiye’nin işlenmemiş altın ithalatı, ocak-temmuz döneminde yıllık yüzde 180,4 artarak 19,4 milyar dolara yükselmişti.

YURT İÇİ İLE YURT DIŞI FİYAT FARKI AÇILDI

Altın ithalatına kota getirileceği yönündeki haberler iki gün önce basına yansımıştı. Söz konusu haber üzerine altın fiyatlarında yurt içi ile yurt dışı arasındaki fark açılmıştı.

Geçen hafta kilogramda yurt dışına göre 250 dolar daha pahalı olan yurt içi altın fiyatları, kota haberiyle birlikte 1500 dolara kadar yükselmişti.

Kilogramdaki bu fark, gram altında yaklaşık 40 TL’lik fark oluşmasına neden olmuştu.

TAKI İTHALATINA EK VERGİ GELMİŞTİ

Öte yandan, hükümet altın ithalatını azaltmak üzere ek vergi adımı da atmıştı.

Önceki gece Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, “Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler” haricindeki ülkelerden altın takı ithalatına yüzde 20’lik ek vergi kararı gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca, rafinerilerin üretebileceği en küçük altında alt sınır 1 gram olarak belirledi. Daha önce 0,10, 0,25 ve 0,5 gram altın üretebilen rafineriler için bu limit mart ayında 0,5 grama yükseltilmişti.

Bakanlığın bu yolla yurt içi altın talebini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Altın piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın talebindeki artışın temel nedeninin yüksek enflasyon olduğunu, bu sorun çözülmeden altın talebinin azaltılmasının zor olduğunu dile getirdi.

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