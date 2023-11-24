Arda Turan parasını Fatih Terim Fonu’na değil de Bitcoin’e yatırsa ne olurdu?

Yüksek getiri vaadiyle sahte bir fona 13 milyon 900 bin dolar yatıran futbolcu Arda Turan, parasını bilinen yatırım araçlarında değerlendirse ne kadar getiri elde ederdi? İşte yanıtı...

Sozcu.com.tr

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Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın aralarında Galatasaraylı eski futbolcuların da olduğu çok sayıda ismi yüksek getiri vaadiyle dolandırmasının yankıları sürüyor.

Sanık Erzan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde pazartesi günü çıktığı duruşmada, “Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu” dedi.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, 13 milyon 900 bin dolarla fona en çok para yatıran ve 7 milyon 500 bin dolarla en çok para kaybeden isim olarak öne çıkıyor.

Turan ve diğer isimlerin, 2022 yılı Aralık ayından itibaren Fatih Terim’in ismiyle anılan fona para yatırdıkları belirtiliyor.

BITCOIN, ALTIN, BORSA…

Peki, Arda Turan söz konusu parayı, yılbaşı itibarıyla bilinen yatırım araçlarında değerlendirseydi, ne kadar getiri elde ederdi?

13 milyon 900 bin dolar, 2 Ocak 2023 kuruyla yaklaşık 260 milyon TL’ye denk geliyor. Turan, parasını dolar olarak tutsaydı bugün elindeki paranın TL karşılığı yaklaşık 401,2 milyon TL olacaktı. TL bazında getiri oranı, 2 Ocak-24 Kasım dönemi için yüzde 54,31’e ulaşacaktı.

Turan, 260 milyon TL’sini 2 Ocak itibarıyla Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi hisselerine yatırsaydı bugün itibarıyla yüzde 39,7 oranında getiri elde edecekti ve bugün itibarıyla parası 363,1 milyon TL’ye denk gelecekti. Dolar bazında ise yaklaşık 1,3 milyon dolar zarar edecekti.

Turan, 260 milyon TL’sini 2 Ocak itibarıyla Euro’ya çevirseydi, parasının bugün itibarıyla TL karşılığı 410,3 milyon TL olacaktı ve TL bazında getirisi yüzde 57,81’ye ulaşacaktı.

Turan, 260 milyon TL’sini 2 Ocak itibarıyla altına çevirseydi, parasının bugün itibarıyla TL karşılığı 437,8 milyon TL olacaktı ve TL bazında getirisi yüzde 68,37’ye ulaşacaktı.

Turan 13 milyon 900 bin dolarını 2 Ocak’ta Bitcoin’e yatırsaydı, yaklaşık 832 Bitcoin alacaktı ve parasının bugünkü değeri 31 milyon 215 bin dolar (899,7 milyon TL) olacaktı. Bu durumda Turan’ın dolar bazında getirisi yüzde 124, TL bazında yüzde 246 olacaktı.

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