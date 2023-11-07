Avustralya Merkez Bankası faizi 12 yılın zirvesine yükseltti

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,35 ile 12 yılın zirvesine yükseltti.

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Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,35 ile 12 yılın zirvesine yükseltirken, enflasyonu kontrol altına almak için gerekmesi hâlinde sıkılaştırmanın devam edeceği olasılığına da açık kapı bıraktı.

RBA son açıklanan verilerin enflasyonun daha uzun süre yüksek kalacağına işaret ettiğini de ifade etti.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına nisan ayı toplantısında ara vermiş, mayıs, ve haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmişti. Banka, temmuz ayında ise faizi sabit tutmuştu. (REUTERS, SOZCU)

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