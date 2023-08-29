Bankacılık sektörünün net kârı yüzde 41 arttı

Bankacılık sektörünün ocak-temmuz dönemi net kârı yüzde 41 artarken net faiz gelirleri yüzde 17,5 düştü.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporu yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde net kârı yüzde 41 artışla 293,42 milyar lira oldu.

Sektörün net faiz gelirleri ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 17,5 düşüşle 296 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe, son yıllardaki düzenlemelerin etkisiyle açılan mevduat-kredi faiz makasının olumsuz etkilerinin bilançoları baskılaması bekleniyordu.

KREDİLER YÜZDE 36 ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun temmuz ayı verilerine göre krediler ise geçen yıl sonuna göre yüzde 36.2 artarak 10,3 trilyon liraya ulaştı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,6 oldu.

Bankaların mevduat büyüklüğü 2022 yılsonuna göre yüzde 40,6 artışla 12,5 trilyon lira oldu.

Sektörün Sermaye Yeterlilik Rasyosu da (SYR) temmuzda yüzde 19 olarak gerçekleşti. (REUTERS)

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