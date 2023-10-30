Bankalardan 9 ayda 439,7 milyar TL net kâr

BDDK verilerine göre, bankaların 2023 Ocak-Eylül dönemi net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53,5 artarak 439,7 milyar liraya yükseldi.

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Bankacılık sektörünün 2023 Ocak-Eylül dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 53,5 artışla 439,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, sektörün net faiz gelirleri aynı dönemde yüzde 4,2 azalışla 476.7 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün eylül sonunda kredileri 2022 sonuna göre yüzde 41,3 artışla 10.71 trilyon lira olurken, aktifleri de aynı dönemde yüzde 47,1 artışla 21.1 trilyon lira oldu.

Sektörün mevduatları ise 2022 yılsonuna göre yüzde 50,2 artışla 13.3 trilyon lira oldu.

Eylül ayında SYR’si yüzde 18,52 olan bankacılık sektörünün takipteki krediler rasyosu da yüzde 1,53 oldu. (REUTERS)

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