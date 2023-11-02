BoE faizi sabit tuttu
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini sabit bırakarak yüzde 5,25 seviyesini korudu.
Aralık 2021’de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkaran BoE, Aralık 2021'den bu yana ikinci kez faizleri sabit tutma kararı aldı. Banka geçen ay da faizi sabit tutmuştu.
BOE’nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin yüzde 5,25’te sabit tutulması yönünde oy kullandı.
İngiltere’de enflasyon eylül ayında yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı. İngiltere G7 gelişmiş ekonomiler grubu arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.
İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu yüzde 2'ye indirmeyi hedefliyor.