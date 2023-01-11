Borsaya yeni endeks: Yenilenebilir enerji şirketleri listelendi

Borsa İstanbul'da güneş paneli üretimi, jeotermal, rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik santrali, biyokütle enerjisi gibi alanlarda faaliyet gösteren 15 şirketin dahil olduğu Temiz Enerji Endeksi işlem görmeye başladı.

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QNB Finansbank’ın iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında oluşturulan Temiz Enerji Endeksi bugün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi kapsamına ilk aşamada payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören, enerji üretim kapasitesinin kaynağı asgari yüzde 75 temiz enerji kaynaklarından oluşan ve faaliyet gelirlerinin asgari yüzde 75’ini temiz enerji faaliyetlerinden elde eden 15 şirket dahil edildi.

Endekste yer alan 15 şirket güneş paneli üretimi, jeotermal, rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik santrali, biyokütle enerjisi gibi faaliyet alanlarından seçildi.

‘YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE OLACAK’

Borsa İstanbul’daki gong töreninde konuşan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “Hayata geçirdiğimiz temiz enerji endeksiyle iklim kriziyle mücadelenin stratejik önemine dikkat çekmek istiyoruz. QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’nin yatırımcılar için önemli bir gösterge olacağını düşünüyoruz” dedi ve finans sektörüne destek çağrısında bulundu.

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’nin faaliyet gelirlerinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden şirketlerin portföylerinin fiyat ve getiri performansı ile oluşturulduğu belirtildi. (REUTERS)

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