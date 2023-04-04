Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 4 Nisan 2023

Dolar, 4 Nisan 2023 Salı günü 19.22 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda 19,10TL seviyelerinden sonra kademeli yükselişlerine devam eden kur 19,20TL üzerinde fiyatlama görmeye başladı. Bu seviye üzerinde kalıcılık kurda yeni tarihi zirvelerin görülmesine yol açabilir.

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Nisan ayının ilk işlem gününü yatay pozitif bir seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 19.1961 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi. Satıcılı bir seyrin oluşması durumunda takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 5 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 19.1599 TL, 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 19.0345 TL ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.9232 TL seviyelerinde yer alıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.22 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.922 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 4 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 4 Nisan 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.20 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,35 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 18.65 seviyesi destek olarak izlenebilir.