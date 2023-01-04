Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 4 Ocak 2023

Dolar 4 Ocak 2023 Çarşamba günü 18.74 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 18,72 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,67-18,75 oldu. Teknik olarak 18,70 üzerinde kalmaya devam eden kurda yukarı yönlü hareketler sınırlı kalmaya devam ediyor.

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Dolar/TL yılın ikinci işlem gününe pozitif yönde başladı. Kurun gün içi hareket bandı 18,67 – 18,75 olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) yeni yıla %1,00 üzerinde değer kazanımıyla başlarken, 104,86'ya doğru yükseliş kaydetti. DXY'de 103,50 – 105,00 bandı dışında kalıcı hareket piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.74 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.874 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 4 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 4 Ocak 2023 dolar yorumları: Kurda dün açıklanan yurt içi enflasyon verisinde yaşanan yıllık enflasyondaki düşüşe rağmen piyasalarda risk algısında yaşanan bozulma ile birlikte yatay fiyatlama devam ediyor. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD'de ise ISM imalat PMI ve son gerçekleşen Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. 18,60TL üzerinde kalıcılığın devam etmesini beklediğimiz kurda geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir.

Yatay bir gün beklentisi ile 18,70TL altında 18,65TL ilk destek seviyesi, daha aşağıda 18,50TL ve 18,40TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,75TL ve olası yükseliş devamında ise 18,80TL ve 18,85TL diğer direnç bölgeleri.