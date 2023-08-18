Dolar/TL zirvede, iç ve dış baskı artıyor

Dolar/TL 27,10'un üzerinde tarihi zirvede yatay hareket ediyor. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı izleniyor.

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Dolar/TL 27,12 ile yeni tarihi zirvede yatay bir seyir izlemeye devam ederken, piyasalarda veri gündemi ile azalan küresel risk iştahı takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün ekonominin yeniden dengeleme ihtiyacının “çok açık” olduğunu belirterek teşebbüs hürriyeti, serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi, dışa açık kurallı ekonomi sistemini benimseyen bir anlayış içinde ilerleyeceklerini söyledi.

Finansal istikrarı şekillendirmek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırmak için atılan adımların ve sıkılaşmanın devam edeceğini belirten Şimşek reel sektörü desteklemenin esas vazifeleri olduğunu söyledi.

Şimşek özel bankaların sadece tüketici kredilerine yöneldiği dönemin geride kaldığını da belirterek reel ekonominin desteklenmesi için “üstümüze düşeni yapacağız” dedi.

İç veri gündeminde bugün Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları yer alıyor.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB faiz kararı öncesi piyasalar bugünkü ankette enflasyon beklentilerinde yeni bozulma olup olmadığını da takip edecek.

DOLARDA YÜKSELİŞ

Dolar, ABD ekonomisi gücünü koruduğu için faizlerin yüksek seyredeceği beklentisi ve Çin’deki güç kaybeden ekonomik toparlanmanın dolara yönelik talebi artırmasıyla başlıca para birimleri karşısında art arda beşinci haftayı kazanımla bitirmeye ve 15 ayın en uzun kazanım dizisine hazırlanıyor.

Dolar/TL 27,12 ile yeni zirvesine yükselerek güne başladı. Yaklaşık bir aydır 27 seviyesinin etrafında yatay seyir izleyen kur büyük bölümü seçimler sonrası olmak üzere yılbaşından beri yüzde 31 değer kaybetti.

Kur korumalı mevduatın (KKM) ağustostaki rekor dönüşleri piyasalarda takip edilmeye devam ediyor. Bu ay KKM’deki 50 milyar dolar dönüş ile ihracatçıların ithalat kaynaklı döviz ihtiyacı TCMB rezervlerini baskılayan ana unsurlar.

TCMB net rezervleri, 2 Haziran’da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen iki ayda 20 milyar doların üzerinde toparlandı. Toparlanma, rekor KKM dönüşleri ile yavaşladı.

Bankacılar TCMB rezervlerini bankanın geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde olduğu için yakından takip ediyor.

TCMB döviz kazandırıcı işlemlerden toplanan dövizleri ise en çok kur korumalı mevduat dönüşleri ve ihracatçıların ithalat kaynaklı ihtiyaçlarını sağlamak için kullanırken; seviye değil likiditeyi gözettiğini belirtiyor.

Rekor KKM, döviz likiditesinin yanı sıra TL likiditesine de etki ediyor. (REUTERS)

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