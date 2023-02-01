FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı para faiz kararı ve FED Başkanı Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağında olacak. Fed faiz kararı beklentisi 25 baz puan artırması yönünde olurken, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara vermesi bekleniyor. FED faiz kararı 1 Şubat Çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak, 22.30'da ise kararın ardından FED Başkanı Powell'ın açıklama yapacak.

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Fed’in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Piyasalarda Fed’in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugünkü toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının bekleniyor

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Ocak ayı FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat'ta açıklanacak. Faiz kararı saat 22.00’da açıklanacak. 22.30’da ise kararın ardından FED Başkanı Powell’ın açıklama yapması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

ABD’de işgücü maliyetlerinin son çeyrekte beklenenden daha yavaş arttığını gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün sona erecek toplantısında faiz artırımlarının sonuna işaret edebileceği beklentileri kuvvetlendi. Yatırımcılar Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.5 – yüzde 4.75 aralığına yükselteceğini ve faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağını fiyatlıyor.

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, bankanın son toplantısında oran artışını 50 baz puana indirdikten sonra, bu hafta politika faizini 25 baz puan artıracağını ifade etti.

Ekonominin istendiği gibi soğuduğunu ve enflasyon baskılarının belirgin ölçüde azaldığını aktaran Weidensteiner, faiz oranlarında tepe noktasının çok uzak olmadığını dile getirdi.

Weidensteiner, Fed’in geçen yıl politika faizini 425 baz puan artırdığını anımsatarak, bankanın bu kısıtlayıcı politikasındaki hedefin enflasyon baskılarını azaltmak ve yüzde 2 hedefine getirmek için ekonomik büyümeyi yeterli derecede yavaşlatmak olduğunu söyledi.