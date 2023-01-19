Fed üyelerinden kritik faiz mesajları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki şahin yetkilisi faiz artışlarına devam edilmesi gerektiği mesajını verirken iki güvercin üye ise artışlarda frene basılması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyon ve resesyon endişelerinin hakim olduğu küresel ekonomide Fed’in faiz kararları yakından takip edilirken Fed üyelerinden de karmaşık sinyaller gelmeye devam etti. İki Fed yetkilisi, faiz oranı artış hızının yumuşatılmasını desteklerken, diğer ikisi ek artışlara destek verdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed’in enflasyonu hedefe getirmek için faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığının biraz üzerine çıkarması gerektiğini savundu.

‘FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM’ MESAJI

Associated Press ile dün yaptığı bir röportajda Mester, “Görmemiz gereken veriler gerlmeye başlıyor. İşlerin doğru yönde ilerlediğine dair iyi işaretler var” dedi. Mester, “Faiz artışlarına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve ne kadar artıracağımızı toplantıda tartışacağız” dedi.

Mester, yetkililerin bir sonraki toplantıda ne kadar büyük bir faiz artışından yana olduğunu açıklamasa da faizlerin yükselmeye devam etmesi yönündeki istediğini vurguladı. Mester, “Henüz yüzde 5’in üzerinde değiliz. Ekonomiyle ilgili tahminlerime göre buna ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum” dedi.

‘OLABİLDİĞİ KADAR ÇABUK YÜZDE 5’İN ÜZERİNE ÇIKMALIYIZ’

St Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyon ile mücadelede faiz artırımlarına son verilmeden önce faizi ‘yapılabildiği kadar çabuk’ bir şekilde yüzde 5’in üzerine çıkarmaları gerektiğini söyledi.

WSJ tarafından düzenlenen etkinlikte soruları yanıtlayan Bullard, 50 baz puan faiz artırımına açık olup olmadığı yönündeki soruya “Planlanan, istenilen yere neden gidememişken neden hız keselim” yanıtını verdi.

Faiz politikasının iyi çalıştığına inandığını belirten Bullard, politika faizi olası durma noktası olarak değerlendirilen seviyeye yaklaşana kadar duraksamak için bir neden görmediğini söyledi.

’75 BAZ PUANLIK ARTIŞLAR GERİDE KALDI’

Philadelphia Federal Rezerv Başkanı Patrick Harker da dün yaptığı konuşmada hâlâ sıcak olan enflasyonun soğuduğuna dair bazı işaretler arasında Fed’in daha yavaş bir faiz artış hızına geçmesinin mümkün olduğunu söyledi. Harker, “Yüksek enflasyon, ekonomik verimsizliğe yol açan ve sınırlı imkanlara sahip Amerikalıları orantısız bir şekilde inciten bir beladır. Enflasyonu kontrol altına almak isteyen Fed’in amacı, ekonomiyi ılımlı bir şekilde yavaşlatmak ve talebi arzla daha uyumlu hale getirmek” dedi. Harker, “Faizleri bu yıl birkaç kez daha artıracağımızı umuyorum. Ama bence faizleri bir seferde 75 baz puan yükselttiğimiz günler kesinlikle geçti” diye konuştu. ‘DAHA YAVAŞ BİR TEMPO’ ÖNERDİ Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise Texas Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte “Daha yavaş bir tempo, mümkün olan en iyi kararları vermemizi sağlamanın bir yoludur” dedi. Logan, “Yavaşlasak bile genel politika stratejimizi, finansal koşulları kısıtlayıcı tutacak şekilde ayarlayabiliriz” diye konuştu. Fed politika faizi hali hazırda yüzde 4,25-4,50 seviyesinde bulunuyor.