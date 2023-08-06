Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman: Ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman daha fazla faiz artışına ihtiyaç olabileceği sinyalini verirken, eski Hazine Bakanı Larry Summers ise enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyesi Michelle Bowman dün Colorado’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana kadar ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Bowman, “Enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefine doğru bir patikaya girmesi için muhtemelen ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacak” dedi.

Geçen ay Fed toplantısında alınan faiz artırım kararını desteklediğini belirten Bowman, sürekli enflasyon düşüşüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti.

Bowman, son enflasyon verisinin olumlu olduğunu ancak daha fazla faiz artışı ve faizin ne kadar süre kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiğini değerlendirirken yüzde 2’lik enflasyon hedefi için tutarlı kanıtlar arayacağını belirtti. Bowman, “Ayrıca tüketici harcamalarındaki yavaşlama işaretleri ve işgücü piyasası koşullarının gevşemekte olduğuna dair işaretleri izliyor olacağım” dedi.

Fed yetkilisi, politika yapıcıların gelen verileri değerlendireceklerini ve enflasyondaki ilerlemenin durması durumunda gelecekte oranları artırmaya istekli olmaları gerektiğini söyledi.

‘ENFLASYONLA SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ’

ABD Eski Hazine Bakanı Larry Summers ise temmuz ayı istihdam raporu verilerinin enflasyonda bir toparlanma yaşanabileceğini ancak enflasyonla savaşın henüz bitmediğini gösterdiğini söyledi.

Summers cuma günü işgücü piyasası verilerinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Bloomberg TV’ye verdiği demeçte, “Yolun aşağısında bir noktada enflasyonda gerçek bir hızlanma göremeyeceğimizden henüz emin olabileceğimizi sanmıyorum” dedi.

ABD'de temmuzda tarım dışı istihdam 187 bin ile beklentilerin altında yükseldi.​ İstihdamın temmuzda 200 bin artması bekleniyordu. Diğer bir yandan işsizlik oranı yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e geriledi ve saatlik ücretler yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ancak Summers’a göre son işgücü piyasası rakamları, Federal Rezerv’in yüzde 2’lik enflasyon hedefiyle tam olarak uyumlu değil.

Summers, ABD ekonomisinin güçlü olmaya devam ettiğini ve yumuşak inişin ihtimal dahilinde olduğunu, ancak azalan işsizlik ve artan açık pozisyonların daha yapılacak çok iş olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ayrıca Summers zafer ilanlarını çok erken gördüğünü belirterek “Fed’in zafer ilan edenler arasında olmamasına sevindim” dedi.

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