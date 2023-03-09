FTX çöküşü ABD’li banka Silvergate’i iflas ettirdi

Kripto ticaretine odaklanan ABD bankası Silvergate, FTX çöküşü sonrası yaşadığı krizi aşamayarak faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli banka Silvergate, kripto endüstrisindeki çöküşün şirketin mali gücünü tüketmesi nedeniyle operasyonları durdurma ve tasfiye kararı aldı. Hisseler yüzde 40’tan fazla değer kaybetti.

Şirketten yapılan açıklamada, “Silvergate sektördeki son gelişmeler ışığında, banka operasyonlarının düzenli bir şekilde tasfiye edilmesinin en iyi yol olduğuna inanıyor. Bankanın tasfiye planı, tüm mevduatların tamamen geri ödenmesini içeriyor” ifadelerine yer verildi.

Banka, geçtiğimiz aylarda çöken FTX ve Alameda Research ile yaptığı anlaşmalar nedeniyle soruşturuluyordu. Öte yandan Sivlergate, yanlış bir şey yapmadığını iddia etmişti.

ZİNCİRLEME KRİZ

Kripto şirketi çöküşü sonrası zincirleme etkiden dolayı nakit krizine giren banka uzun vadeli varlıklarını zararına satmak zorunda kalmıştı. Müşterilerin hızlı fon çıkışları, bankanın ayakta kalmasını imkansız hale getirdi. ABD merkezli büyük kripto şirketlerinin Silvergate ile çalışmayı bıraktığını açıklaması da krizi derinleştirdi.

ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi başkanı Senatör Sherrod Brown konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün bir banka kripto gibi riskli ve değişken bir sektöre aşırı bağımlı olduğunda neler olabileceğini görüyoruz. Bankalar kriptoya dahil olduğunda, riski finansal sistem geneline yayar ve bedelini ödeyenler vergi mükellefleri ve tüketiciler olur” dedi.

Silvergate’in hisse değeri duyurunun ardından New York borsasında 2,30 dolara kadar düştü. Hisse Kasım 2021’de 220 doları görmüştü.

BANKA 10 YILDIR KRİPTO İŞİNDE

Silvergate, ticari müşterilere kredi vermek için 1988’de açıldı. Sonrasında ticari ve konut kredisi gibi geleneksel hizmetlerle uğraştı. Ancak 2013 yılında California merkezli şirket kripto müşterilerinin peşine düşmeye başladı.

Kripto odaklı hizmetler, müşterilerin paralarını şirketin özel platformu üzerinden yönlendirmesine ve dijital varlıklar için ödeme yapmak üzere göndermesine olanak sağladı. Ağ yalnızca doları ve Euro’yu yönetti. Sanal para birimlerinin ticareti Silvergate’in sisteminde gerçekleşmedi.

FTX’in dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle iflas etmesinin ardından 5 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre bankadaki kripto mevduatları kaçtı. Bankanın en büyük müşterilerinden olan FTX’in çöküşü Silvergate’in sermayesini ve likiditesini aşındırarak bankayı hisse satmaya zorladı.

BITCOIN’İ ETKİLEDİ

Dün Fed Başkanı Jerome şahin görüşlerine devam etmesi ve Silvergate'in tasfiye haberi kripto piyasalarında satıcılı görünümün sürmesine neden oldu.

, dün yüzde 2 değer kaybıyla 22 bin doların altında gün kapanışı gerçekleştirdi.

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